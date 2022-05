STM-o Anti-TB Drugs Awareness-o Workshop-ko ong·ata  

Shillong: Meghalaya aro Assam-oni World Health Organisation team-ni official-rang, World Health Organisation (NTEP), North East Region baksa bakrime University of Science and Technology Meghalaya (USTM)-o “Role of WHO in Quality Practises in the field of Pharmaceutical Sciences” -o worshop-ko ong·ataha.

Indake WHO-oni resource person-Dr. Dhrubajyoti Deka, Regional Team Lead, WHO-National TB Elimination Programme, NE region; Dr. Gautom Borgohain, WHO Consultant, Meghalaya and Assam; Dr. Mridul Bharati Nath, District Programme Officer, NTEP, Kamrup (M); Dr. Paranjoy Bordoloi, State Information Officer, NTEP Assam- uamang bak ra·angtokaha.

Indake tom·anio context-ni gimin aganprakaton USSTM-ni Vice Principal, School of Pharmaceutical Science-ni Dr Pallab Kalita, indine aganaha, “ian poraigiparangna skie ra·ani chol ong·a. Uamang mikkangchi Anti-TB drug-ni gimin sakgipinrangna u·iate on·na man·skagen.

Indake WHO-ni memborrang re·baenggipa bilsi 2024-o India-ni TB-ko bon·atna ja·ku de·anirangni gimin agan-golpogrikangaha. Aro programme-o resource person-rang poraigiparang baksa agangrikangaha aro Tuberculosis-ko bon·atna kam ka·anio apsan ong·e kam ka·na didiangaha.