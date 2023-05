Ta·makku jakkalani grigipa a·dokko ong·atna chatro chatrirang re·joma

TURA/AMPATI: Meghalaya a·dokko ta·makku jakkalani gri ong·atna sorkari dingtangmancha ja·kuko de·chakatengon, adita salrangna skang ‘World No Tobacco Day 2023’ campaign-ko a·doko a·bachengataha aro ia campaign-ni bak gita Budbar salo, a·dok gimikon chatro chatrirang, ta·makku jakkalaniko dontongchina didie, jinma re·jomanirangko dakangaha.

Ia ‘World No Tobacco Day 2023’ campaign-ni bak gita pilak skulrangon ta·makku jakkalaniko jegale re·jomaniko aro signature campaign ba jinma soi ka·aniko ong·atenga aro ia campaign-ko re·baenggipa May-ni 31 tariko World No Tobacco Day-ko manianio matchotatgen.

Ia World No Tobacco Campaign-ko ong·atenggipani bidingo Health department-ni ning·o donggipa National Tobacco Control Program-ni State Nodal Officer Dr Lana L Nongbri, talataniko on·angengon, ta·makkuara mandekosan so·otaigipa ong·ja indiba samtangtango ong·telaigiparangkoba nisie gala ine parakataha.

Meghalaya a·doko bilsi 15 batgimin manderangoni 47 percent-ni gitade ta·makkuko jakkalgiparang ong·a ine janapatengon, bilsiantian ta·makku a·doko sak 8000 manderangko so·otenga ine Dr Nongbri parakataha.

“Re·anggipa bilsio ta·makkuni kosako campaign-ko ong·atani namen chu·sokgipa ong·aha aro ia bilsiode chinga chatro chatri aro skigiparangkosan ong·aigija jolo songdongenggipa pilak manderangkon ia campaign-ko bak ra·china nangnikenga,” ine Dr Nongbri aganaha.

Bilsiantian ta·makkuko jakkalani a·sel India a·songo lak 13.5 aro a·gilsak gimiko million 7 manderang siangenga ineba ua parakataha.

South West Garo Hills a·jaoba bang·bata skulni chatro chatrirang aro skigiparang, ia campaign-o bakko ra·angtokaha aro Budbar salo, ta·makkuko jegale re·jomanirangko dakangtokaha.

Ia campaign-o bakko ra·tokahani gimin dingtang dingtang skulrangko South West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner RP Marak, mittelpilaniko parakatengon, “Ta·makkuan drugs-ona cholguga gita ong·a aro ta·makkuko jakkalanichi mande dingtang dingtang sabisi sakanchirangko man·a ama,” ine ta·makkuoni chel·e dongchina manderangko aro mongsongbate chadamberangko didiataha.