Political dolrangni tom·aoni VPP ong·kate kata

SHILLONG: Roster system-ni kamrangko talate aro mesoke on·na gita Sukrobar salo a·dok sorkari, pilak political dolrangkon okamchimonge tom·aniko ong·atangahachim indiba sorkarini talate on·anio kusi ong·jae Voice of the People’s Party (VPP)-ni dilgiparang, ia tom·aoni ong·kate katskaaha.

State reservation policy-ko nipiltaichenggija roster system-ni bidingo chanchirimaniara maming namgni dongjawa ine matnangenba, VPP-ni dilgiparang, political dolrangni tom·aoniko ong·kate kataha.

Roster system-ni bidingo chu·gimik am·sandianirangko dakna aro manderangni ma·sigijanirangko talate on·na gita sorkari, dingtangmancha committee-ko songna tik ka·angenba, ia committee sorkarina report-ko on·kujaskal, pilak department-rangon gital kamrangna advertisement on·aniko dontongchengna tik ka·angskaahachim ine nikna man·a.

Roster system-ko ra·gatkujaskal, pilak department-rangon kam on·aniko dontongchengna nanggen ine VPP-ni dilgiparang, re·anggipa Budbar saloba, Additional Secretariat sambao donggipa parking lot-o asonge jingjengatangahachim.

Indake ong·engon, uamangni dabienga gita reservation policy-ko nipilchengani gri roster system-ni bidingo sorkarini talate on·aniko jegalna gita re·baenggipa May 23 tarik dipet Main Secretariat mikkango okumu chake jingjengatangskana gita VPP-ni dilgiparang tik ka·angaha.

Iani bidingo jinmana talate on·angengon, reservation policy-ni a·selan chadamberang kamgri ong·e dongna nangtokenga aro roster system-ko ra·gatahaode ia obostako namjabatatgnok ine VPP-ni president Ardent Miller Basaiawmoit parakataha.

“Uni gimin pilaknan apsan bak rengsi ong·nagipa reservation policy-kosa chingna nangenga. India a·song gimikon mandeni jelbra jelsuanio pangchakesa reservation policy-ko ja·rikenga. Reservation policy-ko gital dake nipilataiani gri roster system-ko ra·gataniara gitcham niamkon ja·rikpilani ong·aigen. Uni gimin sorkarini kosako jegalna chinga May 23 tarik dipet okumu chake jingjengatanggen,” ine VPP-ni president parakataha.