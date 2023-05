A·kawejolrango niam gri ro·ong bikotanirang batroroenga: CEPARD

Tura: Centre for Environment Protection and Rural Development (CEPARD), West Garo Hills-ni a·kawejolrango niam gri quarry bikotenga indake gipin a·jolrangnaba da·o didiani gita ong·enga ine matnangaha.

District-ni damgipin biapo bang·a niam gri quarry bikotanirangko ua jolni dolsa NGO-ni mikrakataiaha.

Gumaijora, Bawilgre, Najokgre, Wadagokgre aro West Garo Hills-ni gipin gipin biaprango bang·en niam gri ro·ong quarry-rangko chalainga ine CEPARD president, Samgar Sangma matnangaha. nd in other areas of West Garo Hills.

“Ua niam gri ro·ong quarry-rangko chalaianichi an·chingni samtangtang-wilwilana namen neng·nikani nosto ong·anirang ong·enga aro ua jolni manderangni janggi tanganina kenchakani ong·engani gimino chinga ning·tuen chanchienga. Ian a·jolni chiring-chi·bisikrangni name donganinaba namgijani ong·engako chinga nikenga. Niam gri aro maming chanchiani-simsakani gri ro·ong quarry-rangni kamrangko ka·anichi buring-bolgrimrangni, chibima-chiring-ch·bisikrangni siangenganiko aro a·a be·ruronganirangko chinga nikenga,” ua agandapaha.

Indakgipa niam gri dakani kamrangni kosako ja·ku de·china bil gnanggiparangko didie, ua obostako ta·raken nirokatchina CEPARD aganaha.

“Chinga ka·donga nakatrikrikna amgipa namdapanichisan an·chingni samtangtangko ripingna chu·sokna man·aigen. Jemangan niamko pe·a uamangni kosako rakgipa niamrangko sorkari ra·gatna nangchongmota. Ua jolni manderangna aro samtangtangni skanggipa namgnina namgipa aro chu·sokgipa policy-rangko ra·gatchina chinga mol·molenga,” Samgar aganaha.