A·dok sorkari Education commission-ko songa

SHILLONG: A·dok sorkari, mija Sukrobar salo State Education Commission-ko songaha jekon NEHU, Eaducation Department-ni Prof SM Sungoh-chi skotong ong·e dilanggen.

Commission-o sak gni advisor-rang donga uamang: UPSC chairman gitcham Prof David Reid Syiemlieh aro MBoSE-ni executive member gitcham TTC Marak. Education Department-ni Secretary Ambrose Marak commission-ni membor secretary ong·a.

Commission-ko bang·a dongimin daitorang baksa bilsigni termna donaha.

Sorkarini u·iatani gita, skul aro college system, dormaha on·ani, skulrang-ko nirokani gita kamrango Commission, sorkarina agan-ku·pattianiko on·gen.

Skul aro chugipa gadangni lekka-pora skie ra·ani bako nambata dingtanganiko ra·bana chanchigrike policy-ko ra·gatna bilko on·gen. Ua nambata tik ka·anirang aro chanchianirangko chu·-sokatna NEO 2020-ni gita ong·gen.

Skul, college aro chugipa aro technical-ni gita skie on·gipa nokmrong-rangko nambatatna chan-chiani aro policy ding-tangatanirangko Commission ra·chake bil on·gen.

Minggipin, aided skulrang aro college-rangko chalaiani gita uamangni skie on·anirang general administrative-ko chalaiani aro SMC-rangni bimchipe kam ka·ani gita kamrangna lekka-pora skie on·ani a·bao dal·dala neng·nikanirangko Commission agane on·gen.

Commission-o sak 12 gipin member-rang donga. Uamang Dr CAR Diengdoh, NEHU-ni CDC kamoni neng·takgipa; Dr Vanessa Kharmawphlang, Principal, CTE (PGT) Shillong; Dr Nikme Salse Ch. Momin, Professor, NEHU, Tura campus; P Ryngksai, retired Additional Director of School Education & Literacy; Dr Charles Rueben Lyngdoh, Associate Professor, Synod College, Shillong; Sanggra A Sangma, Associate Professor, Department of History, Don Bosco College, Tura; Rahul Chatterjee, Assistant Lecturer (Physics), Jail Road Boys’ Higher Secondary School, Shillong; Br. Solomon T Morris, Principal, St. Edmund’s School, Shillong; Richard Uriah, Principal, North Liberty Higher Secondary School, Jowai; FC Shullai, retired primary school teacher; Aaron Warjri, Principal of Shillong Public School; and Dr (Fr) Philip Abraham SJ, Principal Loyola College & Loyola Higher Secondary School, Williamnagar.