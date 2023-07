Shillong Smart City-ni project-rang mingsaba chu·sokkuja

U·IATTIMGIPAONI

SHILLONG: Shillong songjinmana bang·a ding-tang dingtang namroro-silroroani project-rangko Meghalaya sorkari parakat-aha indiba aiao inmanpilani parakatani baditaba jarangni ja·manoba ua project-rang mingsaba chu·soka donggija indaken dongkuenga.

Re·anggipa bilsio jensalo Meghalaya sorkari Shillong Ropeway project-ko kam ka·enganiko parakatahachim indiba baditaba jarangni ja·manoba ua project-na tender on·ani kamkon a·bachenga dongkuja. Ru·utgija sal somaio Tourism Minister, Paul Lyngdoh, August jao ge 140 krorni project-na tender on·a aro ia bilsini bon·a-chibarao kamko a·bacheng-naba donga ine aganaha.

Jagnimangna skango Conrad Sangma, Barik point-oni Police Bazar-ona world class skywalk-ko tarina parakataha aro ia bilsini gisepon kamko a·bachengnaba donga ine aganaha. Indiba parakatani jagni ong·aha, basako ia project-ko a·bachenggen ma·sija.

Shillong Smart City-ni ning·o bang·a ga·sugipa rama-sorokrangko tarina chanchie Lachumiere-o tarina chanchigipa ramarangoni dilsako election-na skang a·bachengaha. Indiba election ja·mano ua tariani ka·sinaha indake rama tarigipa biapgimikon jensalo mikka waa chirang gape ua jolo donggiparang neng·nikanirangko agan-enga.

“Ua jolo donggiparang bang·arangan dingtang dingtang biaprango uamangni garirangko donenga aro ja·achi re·na nangenga,” ua jolni manderang aganaha.

Iarangna agreba bilsirangna Smart city project-ni ning·o namroro-silroroatna agana indiba da·alona kingkingba songjinmao jeba rama bibrao neng·nikaniko man·enga, Fire Brigade bibraoni jeon kamko a·ba-chengaha unagre dongja.

Rama bibrarangko nitoatanirangko tarina Barik Junction, Civil Junction, IGP point Junction, DC Junction, Police Bazar wilwilako, Governor’s Junction, Dhankheti Junction, Don Bosco Junction iarang ong·a.

Aroba songjinmao bijolini bas garirangko ra·bana ku·rachakaha parakatani bang·a jarangni ja·manoba jekon chasongsana skangon jakkalenggipa SPTS bas garirangna agre songjinmao bolsaba bijolni gariko nika dongja. the city apart from those same SPTS buses which were introduced decade ago.

Aroba Upper Shillong-ni ramako namen a·palatna nengenggipakoba adita jarangna skang contractor kamko dontongatani ja·mano kam ka·na a·bachenga dontongasan ong·aija donchipsrangaha indake ua jolo salantian gita dakpile re·a-doanirango neng·nikaniko man·enga.