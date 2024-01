Lokayukta official-rangko kamo ra·pilani bidingo aganchakjani gimin jingjengatna VPP tik ka·a

SHILLONG: Ra·gala man·gipa Meghalaya Lokayukta-ni official sakgittamko kamo ra·pilchina dabiani bidingo Chief Minister Conrad K Sangma-chi dilenggipa MDA-II sorkari, maming aganchakaniko on·jahani gimin Sukrobar sal dipet pring 10:00 bajioni attam 4:30 bajiona Meghalaya Secretariat mikkango asonge jingjengatna gita Voice of the People’s Party(VPP) tik ka·angaha.

Uni ja·manba a·dok sorkari, maming aganchakaniko on·jagenchimode, Meghalaya Secretariat mikkango asonge jingjengataniko Sombar saloni dakangtaigen ine VPP-ni dilgiparang parakataha.

Bristibar salo, VPP-ni ku·wattimgipa Batskhem Myrboh-ni kobor ra·timgiparangna parakatani gitade, Lokayukta-ni official-rangko sorkarini kam ra·galaniara kraani ong·jan baksana uamangko chonnikani gitasa ong·aigija a·dok gimiknan ra·chakna man·gijani ong·enga aro iani bidingo a·doko songdongenggipa mande sakantian sorkarini kamko jegalna gita ia jingjengatanio bakko ra·na nangenga.

Ia jingjengatanio bak ra·na re·baenggipa pilak manderangkon so·sojengjeng ong·atani kamrangko ka·jachina aro tom·tomao jingjengatchina gitaba ua didiataha.

“Ia jingjengatanio bak ra·enggiparangoni saoba niam pe·e so·sojengjeng ong·atani kamrangko ka·genchimode uamang an·tangtangan iani bidingo dai nanggiparang ong·gen,” ine Myrboh talataha.

Iana skang, VPP-ni matnangani aro badi ka·aniko jegalatengon, Lokayukta-ni official-rangko ra·galani bidingo sorkariko matnangna skang, Lokayukta-ni niamrangko name poraichengna nanga ine NPP-chi dilenggipa MDA-II sorkari parakatahachim.

“Iani bidingo chinga NPP-ni gitaba talataniko on·manaha. Uamang Lokayukta-ni niamrangko poraichengesa badi ka·na nanganirangko ka·china,” ine a·dokni Deputy Chief Minister aro NPP-ni state president Prestone Tynsong aganahachim.

“Lokayukta-ni niamon official-rang kam ka·kuenggipa officer-rangsa ong·na nanga ine janapani gnang. Uni gimin niamko ma·sichenggija skatang matnanganiara kraani ong·ja,” ineba ua aganahachim.

Manderangde jekoba aganna man·aia indiba a·dok sorkari pangnan jeko dakna skangba chang 100 batpile chanchichengesa kamrangko ka·ronga ine janapatengon, “Political-ni gita kamrango seokani ong·ja maina ba je office-oba contractual staff-rangko ra·galanioba chinga chang 100 batpile chanchichengesa ja·kurangko de·a,” ine Deputy CM parakatahachim.

“Chinga niamrangko ma·sichengesa ia kamko ka·ahani gimin uamang an·tangtangni skako aganaichina indiba chingaba an·tangtangni niamrang donga aro ia niamrangko chinga ja·rikna nangaia,” ineba Tynsong aganahachim.