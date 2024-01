Chokpot Budugre a·kingo niam gri ro·ong bikotaniko dontongchina GSU mikrakata

TURA: South Garo Hills a·jani Chokpot Budugre a·kingo niam gri ro·ong bikotaniko dontongchina 2021 bilsionin champengatahachim ine Garo Students Union (GSU) Chokpot unit parakatenba, ia a·kingo niam gri ro·ong bikotaniko ta·raken dontongchina mikrakataniko on·angaha.

“Ia biapo niamgri ro·ong bikotaniko champengna gita Meghalaya a·dokni Skotong Minister Conrad K Sangma, Tura-ni MP Agatha K Sangma, Chokpot-ni MLA Sengchim N Sangma, South Garo Hills-ni DC, Chokpot-ni Civil SDO aro GHADC-ni CEM-naba chinga chu·gimik lekkarangko on·manahachim indiba uamang maming ja·ku de·anikon dakkujaenga. Ia ro·ong bikotgipa biapara Dareng chibimaoni meter 100-ba ong·jawa aro ia biapo ro·ong bikotengani a·sel a·ki ba a·mangranga Dareng chibimaona jokange nitobegipa Dareng chibimani warirangko dapenba chio janggi tangenggipa jonturangnaba namen neng·nikaniko ra·baenga,” ine GSU Chokpot unit-ni dilgiparang parakataha.

Budugre a·kingo niam gri ro·ong bikotenganichi, chio donggipa jonturangnasan ong·aigija Dareng chijolo songdongenggipa manderangnaba neng·nikanirangko ra·baenga maina ia chijolrango songdongenggipa manderang Dareng chibimaon pangchake janggi tangtokpaengachim ineba GSU Chokpot unit parakataha.

“Ia biaponiko niamgri ro·ong bikotaniko champengengon, ia biapniko sriksrik ro·ong salenggipa manderangko Chokpot GSU-ni membor-rang ramao nikenba garirangko rim·soaha. Ia ro·ong salenggipa garirangara dumper gari ge·bri aro Mahindra pick up gari no ML-08H 8368 ongachim. Indiba ia mahendra pick up beng·ako manigija sriksrik sale katangaiaha,” ine GSU Chokpot unit-ni president Jish A Sangma parakataha.

Ia ro·ong quarry da·o case-o ong·kuengani gimin darangba ia biaponiko ro·ongrangko salkunabe ine mol·molatengon, ia biapo saoba manigija ro·ong salako nikgenchim ong·ode, Chokpot-ni NGO-rang niam gita sinjetaniko on·anggen aro manijaode rakbate ja·ku de·angkugen ine GSU Chokpot unit-ni president mikrakataniko on·angaha.