HNLC-ni memborko rim·a, silchidarerangko man·a

NONGPOH/SHILLONG: East Khasi Hills aro Ri-Bhoi District police dolgni nangrime operation ka·anio chu·sokna gita man·aha, jeon Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) bobil dolni Shillong aro Nongpoh-o gopretatna miksonge ra·baenggipa Improvised Explosive Device (IED) bomrangko rim·na man·aha.

Ri Bhoi District-ni Superintendent of Police, Jagpal Singh Dhanoa-ni koborna parakatani, March 11 tariko operation ka·anio attam 6 bajimango Damanbha Ripnar alias Shall Lapang-ni salbaenggipa bolsa Bolero Pickup ML 12 3243-ko Umsning-Mawhati ramao police chamchange rim·soaha.

Da·o dipeto, HNLC bobil dolni dol dake kam ka·enggipako bon·atna man·enga, ia HNLC-ni dolsa kotokrang, uamangni dolni Bangladesh-o ma·chake dongenggipa dilgiparangni ge·etaniko ja·rike kam ka·engachim.

Indake re·anggipa Sonibar walo, Shillong songjinmani Harijan Colony jolo IED bomako gopretanio jak donganina police-rang, mande sakbriko rim·dapna man·aha aro uandaken ia a·selna rim·ako man·giparang da·o gimik sakdok gapengaha.

Koborko on·ani gitade, Police Intelligence-oni u·iatanirangko man·soani ja·man Sombar walo East Khasi Hills aro Ri Bhoi a·jani police-rang, ia bomako gopretanio jak donggipa mande sakbriko Ri Bhoi a·jani Umsning joloniko rim·na man·aha aro ia manderangoniko IED-rangkoba man·aha.

Rim·ako man·gipa mande sakbriara Damanbha Ripnar ba Shall Lapang, Roninis Ripnar, Jill Tariang, aro Shining Nongrum ong·achim.

Ia manderang, IED bomarangko, Shillong aro Nongpoh-o gopretna miksongengachim ineba police-rang u·iataha.

Iana skang, HNYF dolni membor saksako man·chape sakgni manderangkoba police-rang, ia boma gopretanio jak donganina rim·ahachim.