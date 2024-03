Na·tok ripingani bidingo salgnina workshop-ko Tura-o ong·ata

Shillong: Jinma manderangni natok ripengggipa biapko namroroatna gita salgnini workshop-ko West Garo Hills, Tura-ni Polo Orchid-o March 11 aro March 12, 2024-o ong·ataha. Ua workshop-ko Department of Fisheries, Meghalaya Sorkari aro GIZ apsan melie ong·ataha, aro apsan somoio MoEF&CC aro GIZ-ni, German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV) under the International Climate Initiative (IKI)-ni chakataniko man·e apsan melie chamatanichi ‘Protection and Sustainable Management of Aquatic Resources in the North Eastern Himalayan Region of India” (NERAQ)-ko a·bachengataha.

Ua workshop-o, Department of Fisheries, Government of Meghalaya baksana Department of Forest, Government of Nagaland-ni sak 25 manderang bak ra·angaha. West Garo Hills aro East Garo Hilss-ni na·tok ripingipa biap ba fish santuary-ni community manager-rangko Don Bosco College-ni Department of Zoology-ni skigiparang baksa okamataha.

Senior Advisor, GIZ Kenneth M Pala, rimchaksoanio aganprakanio, scientific jaku de·anichi gamchatgipa jakalani aro jinma manderangni na·tok ripinggipa biapko ma·sie ra·na gita bak ra·giparangko okamataha.

Programme-ni chief moderator Institute of Inland Fisheries Potsdam Sacrow Lake and River Fisheries, Germany-ni Director Dr Uwe Brämick, na·tok ripinggipa biaprang maidakgipa neng·nikanirangko chagronga, aro na·tok donnanio maidakgipa gualanirangko dakachim, uni bidingo aro dingtang obostarangni talate mesokangangaha.

Jinma manderangni na·tok ripinggipa biapko ripingani aro chelchakani bidingo maidakgipa neng·nikanirangko chagronga uni gimin chanchirimaha. Uarangni bidingo na·tok ripinggipa biapni, jinma manderangni manager-rang an·tangtangni neng·nikanirangko chanchirimaha. Na·tok ripinggipa biaprangko nambatatrorona dakchakani bidingo bak ra·giparang gisik on·paha.

