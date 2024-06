Drugs jakkalaniko bon·atna chugipa gadangni gita chanchirima

SHILLONG: Shillong State Convention Centre-o Members of Legislative Assembly (MLA)-rang, Members of District Councils (MDC)-rang aro Greater Shillong Area gimikni ge 76 Dorbar Shnong-rangoni dilgipa-rang baksa chugipa gadangni gita chanchi-rimani tom·ako ong·ataha. Meghalaya-o pekgipa ringa-cha·anirangko jak-kalanichi neng·nikengani ong·enggipani gimin agangrikna miksonge chan-chirimaha.

A·doko ringa-cha·ani-rangko jakkalaniko bon·at-na a·dokni aro jolni mande-rangni jotton ka·enggipa dingtang dingtang kam ka·anirangchi “Drug Free Meghalaya”-ko ong·atna nisan ka·gipa mission-ko June 2023-o Drug Reduction Elimination & Action Mission (Dream)-ko a·bachengatgipa baksani gita State Social Welfare Department, Home (Police) Department aro Deputy Commissioner of East Khasi Hills District baksa nangrime ia ja·kuko de·aha.

Pekgipa ring·a-cha·a-niko jakkalgipa songsalo neng·nikani ong·enga uko saksani namat man·ja, ia neng·nikaniko namatna nangrime jotton ka·aniko bilakatna ia chanchirima-niko ong·atani skanggipa miksongani ong·a. Bang·a gadangrango dilgipako aro ja·ku de·ani kamko sulatna nangako meeting-o chan-chiaha. Pekgipa ringa-cha·aniko jakkalaoniko chadamberangko cham-pengna nisan donani niam-chi cholrangko dakaianichi ong·ja indiba miksonga gnang ja·ku de·aniko nambatatanio ong·a. Ia niksamsoni bako DREAM-ni ning·o dakchakna man·-na gita ge·gipin rehabilita-tion center-rangko song-china manderangko mol·molaha.

State Social Welfare Minister Paul Lyngdoh, Sampath Kumar, IAS, Principal Secretary & Development Commis-sioner, Social Welfare Department, , Israel W. Ingty, IAS, Secretary Social Welfare Department, Vivek Syiem, IPS Special Superintendent of Police (CID) Shillong, Madanry-ting Village Defence Party-rangni bang·a dilgiparang, uamangni MLA-rang aro MDC-rang, aro Greater Shillong area-ni Dorbar Shnong-rang. MDC-rangni gisepo Latiplang Khar-kongor, Nongthymmai Constituency-ni, Pynshn-gainlang Syiem, Mawkhar-Pynthorumkhrah Consti-tuency, aro Teiborlang Pathaw, Mawlai Consti-tuency. Aroba Brightstar-well Marbaniang MLA, Adelbert Nongrum MLA, aro Sanbor Shullai MLA bang·a niksenggipa dil-giparang dongpaaha.