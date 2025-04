Niamko pe·enganina pressure group-rangko Tynsong mikrakata

SHILLONG: Niamko uamangni jako ra·jachina a·dok sorkari pressure group-rangko mikrataha.

“Pressure group-rang gita ong·bo ba darangniba ong·nabe, niamko niamchi sea gita an·ching dilna nanga. An·ching niamko jako ra·na nangja,” ine Deputy Chief Minister in-charge Home (Police), Prestone Tynsong Sukrobar salo aganaha.

Ia kattarangko ua meja batanggimin antio NEIGRIHMS jeon HYC, nurse-rangko kamo rakkiani bidingo Director-ni Administrative Block-ko chipchina drae jotton ka·anina aganangaha.

NEIGRIHMS-o chalaienggipako neng·nikatan baksa jak dongpaanio ja·ku de·na a·bachenggnok ine mejamangmang Chief Minister Conrad K Sangma aganangaha.

Police dol iani mamlao niangaha aro mamlako segataha ine ua aganaha. Niamni gita police ja·kuko de·angenga aro sakki sabuto pangchake ja·kuko de·gen, ine ua aganaha.

“Ian ra·chakna man·gijani ong·a,” ine Sangma dabianiko chu·sokatjaengani kosako Hynniewtrep Youth Council-ni gita NEIGRIHMS director-ni office-ko champenge donganina aganangaha.

Dakgrikarangni somoiomangba hospitall-rangko dangtapjana armed force-rangp segijagipa donga, ine ua aganaha.

“Iarang baksa hospital chalaianiko nosto ka·enga. Jedakgipa katta ong·oba, na·simang indakgipa kamrangko dakangkua ong·ode bon·kaman salode manderang aro sagiparang saknaaniko man·gen,” ine ua aganaha.

Stating that this is not the way to address issues, he said the state government, the central government and the institute never closed their doors for any discussion on any issues.

“Batanggimin somoion chinga iako sakki on·aha aro iako mesokeba on·aha aro mikkangchiba chinga iana kam ka·angkugen. Iano ta·rake dakatna man·ja jeon hospital-ni chalaianiko nosto ka·aona sokanggen,” ine Sangma aganaha.

“Iana chanchina nangchongmota ong·ode agangrikna aro talate on·ani chol ramarang donga indiba hospital chalaianiko dondipatpile dakade iako dakenggipara uamangde ong·jaba,” ine ua agandapangaha.

Nursing Officer gadangna ST candidate-rangna 7.5 reservation (ge-8 seat-rang)-ko on·ani pal ge-107 seat donggipaoniko ge-2-ko on·a ine NEIGRIHMS Director ST reservation policy-rangko golmal ka·enga ine HYC matnangataha.

Golma ong·anganina Rynjah police station-o Hynniewtrep Youth Council-ni sak 5 mongsonggipa dilgiparangni kosako mamlako segataha. HYC-ni sak 5 mongsonggipa dilgiparangara jemangni kosakon badia ka·ahachim uamangara, Roy Kupar Synrem (president), Donboklang Kharlyngdoh (vice president), Rhembor G Saibon (general secretary), Issac W Basaiawmoit (secretary), aro Enlang Sawian (education secretary), jeon Director Nalin Mehta baksa uamangni tom·a chu·sokgipa ong·jani ja·man uamang NEIGRIHMS ning·oni ong·kabamitingko police dol rim·aha.

Uamangko niani aro uamangni katta agananirangko serikani ja·man uamang sak 5 gimikon police watatpilaha.