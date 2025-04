Mediation-ni bidingo Training-ko ong·ata

TURA: Mongolbar salo, Meghalaya State Legal Services Authority (MSLSA)-ni gita Tikrikilla jolrango donggipa Nokmarang aro songni manderangna Mediation ba golmal ong·ani somoirango namgrikatna gita dingtangmancha training program-ko Tikrikilla-ni Multi Facility Centre-o ong·atangaha.

Ia program-ko Department of Justice, Ministry of Law & Justice, Government of Meghalaya Funded Project (Under DISHA Scheme)-ni bak gita ong·atangaha.

Ia program-ko ong·atanio, MJS aro MSLSA-ni Officer on Special Duty TTM Sangma, jinmana aganprakangengon, songo noko golmalrang ong·on ba uandakgipa a·selrangni somoio songni manderang aro Nokmarangsa, iandakgipa kamrangko ka·na nangani gimin ia training program-ko dingtangmancha Nokmarangna aro songni manderangna ong·atenga ine parakataha.

Iandakgipa kamrangara songni manderangna gital katta ong·ja indiba gisik ra·atanisan ong·aia ine janapatengon, songo noko maiba a·selni gimin golmalrang ong·on, dolgnini gisepo namgrikaniko ra·bana gita dolgni apsan asonge agangrikna nanga aro iani giminsa ia training program-ko songni manderangna aro Nokmarangna ong·atenga ine Sangma aganaha.

Iani ja·man technical session-ko ong·atanio, Legal Aid Counsel Grangchira Ch Marak aro Jingjang Ch Marak, dingtang dingtang dakna nanggni kamrangni bidingo agan-talatanirangko on·angskaaha.