Estimates Committee-ni Conference-o a·dokni MLA-rang bak ra·a

SHILLONG: June-ni 23 aro 24 tarikrango Mumbai songjinmani Maharashtra Legislative Assembly-o Parliament aro State Legislatures-ni Estimates Committee-rangna ong·atenggipa National Conference-o Meghalaya a·dokni MLA-rang aro Assembly Secretariat-ni official-rangba bak ra·enga.

Meghalaya a·dokni MLA-rang aro official-rangko, Nongpoh-ni MLA aro Estimates Committee-ni Chairman Mayralborn Syiem dilangaha aro ia conference-o bak ra·enggipa gipin membor-rangara, Mawkyrwat-ni MLA Renikton Lyngdoh Tongkhar, Jowai-ni MLA Wailadmiki Shylla, Ampati-ni MLA Miani D Shira, Selsella-ni MLA Arbinstone B Marak, Meghalaya Assembly Secretariat-ni Commissioner & Secretary Andrew Simons aro gipin official-rang ong·a.

Ia National Conference-ko Sombar salo, Lok Sabha-ni Speaker Om Birla a·bachengate on·aha aro ia bilsini conference-ko, ‘Role of Estimates Committee in Effective Monitoring and Review of Budget Estimates for Ensuring Efficiency and Economy in Administration’ ine pangchakaniko donenba ong·atenga.

Ia National Conference-ni skanggipa salo, Nongpoh-ni MLA aro Estimates Committee-ni Chairman Mayralborn Syiem-ba jinma chanchirimanio bak ra·angenba, Meghalaya a·doko maikai Legislative Assembly-ko chalaia, uarangni gimin agan-talate on·angaha.