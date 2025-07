Game ge·e cha·giparangko bilakdapatna IPDM training-ko ICAR-KVK ong·ata

TURA: ICAR – Krishi Vigyan Kendra (KVK), West Garo Hills, Dalu Block-ni Marapara songo NICRA project-ni ning·o method-ko mesokan baksa aro bosturangko sualn baksa “Integrated Pest and Diease Management in Paddy (IPDM)-ni bidingo training program-ko ong·ataha.

Dr. Joyshree Mahanta, CTO (Plant Pathology)-chi program-ko dilaha aro dakchakgipa Sanjay Chetry (YP-II) dakchake on·aha aro sak 49 game cha·giparangoni gisiko nange bakko ra·angaha.

Mi misirangko sal karirangni dingtanganio chel·chakani on·a aro kam ka·e cha·aniko tang·doatna miksonge program-ko ong·ataha. Ge·a gamaniko dal·roroatna aro biological control-na Trichoderma dakgipa micro-organism-rangko jakkalna game ge·e cha·giparangko didiangaha. Trichoderma-ko dakanio badina ning·tue mi bitchilrangko ge·na nangako mesokangaha aro dal·drobaenggipa bitchilrangko ja·dil ja·pangrangko tarianiko mminit 30-na dake mesokangaha.

Mi ge·gipa apalo joongrangko siatna jakkaltogipa bostu dake neem to aro fighter (bio-pesticide)-ko talatangaha. Ia ranta ka·anirangko dakna nangchongmotgiparangko bosturang jekai Trichoderma, neem to aro fighter-ko game ge·e cha·gipa bak ra·gipa gimikna sualangaha.

A·jao sal karirangni dingtanganio mi misirangni namdapani aro bite nangatanina technology bosturang aro dam komianio gama ge·aniko dakna tang·doatanichi game ge·e cha·enggiparangni bilakaniko rikna ICAR-KVK-ni jotton ka·angkuanio program-ko ong·ataha.