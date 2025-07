NEHU-o Disaster Risk Reduction-ko salgnina workshop ong·ata

SHILLONG: 2025 July 11 aro 12 tariko Disaster Risk Reduction-ni bidingo National Workshop-ko Shillong, North-Eastern Hill University (NEHU), Geology Department-ni gita name dake ong·atna man·aha. Workshop-ko 2025 July 12 tariko Social Science Classroom, HEHU-o bon·kamgipa session baksa matchotataha.

Disaster Risk Reduction-ni bidingo Online Quiz Competition baksa gnigipa salgni workshop-ko outreach aro manderangna awareness-ko on·angna miksongan baksa a·bachengataha. Quiz-ko Dr. Shikhar Kumar-chi dakdilaha, India-ni dingtang dingtang a·dokrangoni sak 350-na bate register ka·gipa bak ra·angaha, aro Mentimeter-ko jakkalange program matchotako parakataha.

Mr. Mrinmoy Bhattarcharjee (Army Public School, Shillong) skanggipa gadangko man·aha. Gnigipa gadangko North Eastern Hill University, Shillong)-ni Mr. Chinmoy Jyoti Dutta aro gittamgipa gadangko Priyanshi Ghanghas (Chandigarh)-oni man·aha. Gadang gittamo chegiparangna nambatgipa boksisrangko on·aha aro bakko ra·giparangba e-certificate-ko man·aha, uamangni bak ra·anina mittelpilskani gita on·angaha.

Quiz ong·atani ja·man, Earthquake Emergency Response and Preparedness-ni bidingo Shri H.P.S Kandari, Guwahati-ni Commanding Officer, 1st Battalion, National Disaster Response Force (NDRF)-ni ge·etani ning·o mock drill-ko ong·ataha. Banggriani somoio dakna nanggiparangni bidingo bakko ra·giparangna dake mesokangaha aro salni program-ni mongsonggipa bak ong·e indakgiparangko skie on·angaha. Ranta ka·anio sak 48-na bate NDRF-ni sipairang bakko ra·angaha, aro nanggitikani somoio jakkalna nanggipa bosturang baksa skie on·angaha. Ministry of Earth Science (MoES)-oni delegate-rang, NEHU-ni faculty, chatro chatrirang, disaster management professional-rang aro okama man·e sokbagiparangko man·chape sak 100-ni gita ranta ka·aniko niangaha. Apsan dake NDRF, technology-rangko aro disaster rescue mission-rango jakkalenggipa bosturangko mesokangaha aro tanggitik neng·nikani somoio dakna nanganio NDRF-ni kam ka·angna man·ako agan-talatangaha.

Ong·telaigipa a·selrang ong·manchaani somoio institutional aro community gadango bilakaniko mikkangchi man·a indakgipa drill-rangna bate nanganiko bak ra·giparang agan-talataha aro NDRF team-ni tarisamsoanina aro bakrimanina aro u·i ma·sianina namgipa agan-kupattiani baksa program-ko matchotataha.

Matchotatani programme-o workshop-ni Convener aro School of Human and Environmental Science (SHES), NEHU-ni Dean, Prof. Devesh Walia, Prime Minister-ni ming 10 agenda-ko gamchataniko agan-talatangaha aro sorkarini gita tariaha, sorkario aro neng·nikani somoio ja·ku de·anio ka·donganiko chinga nanga aro ong·telaigipa a·sel ong·ani somoio an·chingni naljokani aro chel·chakanina an·tangtangko tarisamsona nanga.

India-ni disaster management-ni on·gilani aro namroroani bidingo ua talbate aganangaha, 2016 National Disaster Management Plan jean 2005-o Disaster Management Act (DMA)-ko rikaha aro tarigimino ong·telaigipa bak aro dakna nanggnigipa baksa song ge·antiko ma·siangaha.

NEHU Geology department-ni Research Scholar Mrinal Kanti Pathak-chi ong·telaigipa a·selrangna tarisamsona uamangko ma·siangatna aro dake nianiko aro academic-ko salgnini gisepo workshop ong·ataniko kan·dike report on·angaha.

Mongsonggipa sokgipa Shri H.P.S. Kandari, Commanding Officer, 1st BN NDRF, Guwahati, “Sentinels of Bharat Rashtra to Combat Disaster”-ni bidingo aganangaha. DMA Act 2005-ni ning·o NDRF-ko bikotaha aro iano kam ka·aniko bariataha jeon 8 battalion-oni 16-ona tang·doangaha, ine ua itihas-ko talatangaha. Guwahati-o headquarter ong·an baksa India-ni salgro salaram a·dokrangna 1st Battalion-ni dakna nanggipa ong·aha, jeon Assam, Meghalaya, Mizoram, aro Tripura-ko man·gopahaNDRF nanggitikani somoio dakchakanikosan on·aia ong·ja indiba community-ni gadango skanggipa kakket dakchakchenggipa ong·e community-rangko mande ra·a aro nangrimaniko rikaha, ine ua aganaha.

Indakgipa program-ko Geology aro chatro chatrirangni ong·atanina dingtangmancha sokgipa Prof. S.K. Dixit, Registrar (In-Charge), NEHU, uni de·mittelani kattarangko agandapangaha. Aro mikkangchiba NEHU baksa bakrime indakgipa training program-rangko ong·atangkuchina ua mol·molangaha.