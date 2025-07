Sitharaman, Meghalaya-ni $30 economy-ona sokna re·mikkanganio dakchakna agana

SHILLONG: Ma·mongni Finance Minister Nirmala Sitharaman, Meghalaya a·dokni Health sector-o namen tang·doaniko nike de·mittelaha. Mongsongbate Meghalaya-o Maternity Mortality Rate- tang·onani gimin janape, ian Meghalaya-ni namgipa health sector-ko mesoka.

Nirmala Sitharaman, Sonibar salo EKH district-ni Laitkynsew songona re·angao Women SHGs aro Lakhpati Didis, Farmer Producer Organisation (FPOs) baksa agangrikaha.

A·dokni tang·doanio Self Help Group-ni on.gilaniko janapaha.

Iarangni gisepon Meghalaya sorkarini gisik nangbee ma·mong aro a·dokni scheme-rangko name dake ra·gatani gimin kusi ong·ako parakenba Meghalaya sorkarini mande ra·bee, uko rimchaksoanina mittelaha. ‘Meghalaya-oni re·pilangaon anga namgipa gisik ra·anirang baksa ra·angchapgen, Meghalaya a·doko namen nitobegipa biap ong·a.”

Meghalaya a·doko Prime Minister Narendra Modi-ni re·baenggipa bilsi 2047-ona India-ko develop ong·atna nikjumanganiko chu·sokatna re·mikkanganio Meghaalya a·dok nambee kamtangko ka·enga.

“A·songni pilak manderang baksa bilakgipa India-ko rikna re·mikkanganio sakprak manderangona development sokna nanggen. Me·a-me·chjik, song, songjinma, chadambe, bilsi bregimin budepa buchuma, kangal-cholgri aro man·e cha·giparang pilakan apsan ong·e re·mikkangna nanggen ine Minister aganaha.

Batanggimi bilsi 2014-onin me·chikrangko bilakatna ba biltango pangchakgipa ong·atna dingtang dingtang scheme-rangko a·bachengataha. PM-ni Lakhpati Didi scheme-ko parakataniara a·songni me·chikrangna uamangni janggi tanganio chugipa gadangona sokna ba nikjumangna didianiko on·aha.

Ma·mong sorkari, Meghalaya a·dokni re·baenggipa bilsi 2030-ona a·dokko $30 billion economy-ona sokatna re·mikkanganio dakchakgen ine Finance Minister agandapaha.

“A·dokko $30 billion economy-ona sokatna re·mikkanganio songantian bak ra·e on·gilna nanggen. Meghalaya a·doko dongimin nisanko chu·soka ong·ode ian India-ko re·baenggipa bilsi 2047-o develop ong·atna re·mikkanganio dal·bee on·gilgen aro namgipa model-ko mesokgipa ong·gen.