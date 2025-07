Sorkari, kamtangko ka·na chu·sokjaode sakgipinna pakwatbo: VPP

SHILLONG: Voice of the People Party (VPP)-ni chief Ardent Miller Basaiawmoit, NPP-chi dilenggipa sorkariko kamtangko name dake ka·na ba nirokna man·jaode kamtangko watchina aganaha.

Sorkarini kamtangko ka·anirango chu·sokjaengani gimin sing·doenba opposition-o donggipa Basaiawmoit, bilo donge kam ka·enggipa sorkariko dingtang dingtan department-rango advisor-rangko rakkionan kamrangode chu·sokani dongja ine matnangaha.

“Sorkari kamtangko ka·na chu·sokjaode sakgipinna daitoko pakwatna nanga, chinga daitoko jako ra·e ka·angskagen ine Basaiawmoit aganaha. Indake sorkarini advisor-rangko rakkie krorni kror tangka galani gimin sing·doaha.

National People’s Party -ni dilenggipa sorkariko nisan ra·e aganengon, “sorkari, dingtang dingtang department-rango bilsokgipa dilgiparangko rakkia ine a·kanggenchimoba, neng·nikan somoiode opposition-ko dakchakaniko sandienga.

“VPP-ni daitoara sorkarini kam ka·aniko niroke agantimna aro a·dokni manderangni neng·nikarangko niroke sorkarina u·iatani ong·a. Indiba sorkario bakrimgipa dolrang, chingkosa sorkarini chu·sokgijagipa kamrangko nirokatskachina aganskaenga.

VPP, batanggimin salrangoba sorkarina adita agan-ku·pattianirangko on·ahachim indiba sorkari, uarangko nichangala ine Basaiawmoit aganaha.