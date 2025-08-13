Wednesday, August 13, 2025
SALANTINI JANERA

Gimagipa koelarangni bidingo jasani gisepon DC-rang report-ko on·gen

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

SHILLONG: Gimaenggipa metric ton 4000 koelarangni bidingo Ri Bhoi aro West Khasi Hills a·jani deputy commissioner-rang, sal 30-ni gisepon report-ko on·na gita Justice (Retired) BP Katakey committee-na ku·rachakaniko on·aha.

“Iani bidingo inquiry-ko dakchina anga ge·etaniko on·aha aro uamang jasani gisepon report-ko on·na ku·rachakaha,” ine Sombar salo, tom·aniko ong·atani ja·man Justice Katakey, kobor ra·timgiparangna aganaha.

Coal depot damgnio, niam gri bikotgipa MT 4000-mangni gita koelarang gimaani ja·man, iani bidingo rakgipa ja·kurangko de·china aro ia koela gimaani bidingo official-rangko rim·china gita Meghalaya High Court, adita salrangna skangsan a·dok sorkarina ge·etaniko on·angahachim.

Ri Bhoi a·jani Diengngan songo donggipa depot-o MT 1,839.03 koelarangko Meghalaya Basin Development Authority (MBDA) see rakkiahachim indiba ia biapona re·ange nipiltaianiko dakon, ia biapo MT 2.5 koelarangkosan man·aiahachim.

Apsan daken, West Khasi Hills a·jani Rajaju songoba MT 2,121.62 koelarangko MBDA segatahachim indiba ja·mano MT 8-mangni gita koelakosan man·aiaha.

