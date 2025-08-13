Wednesday, August 13, 2025
SALANTINI JANERA

Job mela-rangko ong·atani bidingo social activist sing·doa

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

TURA: Job mela ba kamni bidingo program-rangko ong·atanio, Garo Hills-ni chadamberang cha·bokako man·jana gita iandakgipa job mela-rangko ong·ataniara baditana kingking kakket ong·a, uarangko name am·sandichengchina gita Tambu M Sangma minggipa social activist saksa, West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner-na sedoataha.

Sangma-ni Deputy Commissioner-na sedoatani gitade, iandakgipa job mela-rangko ong·atanio, kamgri ong·e dongenggipa chadamberangna kamrangko on·na gita ku·rachakanirangko on·engon, bang·bata changon gipin biaprango kamrangko ka·na rimangako ba okamatako man·gipa chadamberang togiako man·rongengani gimin manderangni gisepo, iandakgipa job mela-rango ka·dongchakna man·tokjaengahachim.

“Garo Hills-o bang·a chadamberangan kamgri ong·e, janggi tangani cholrangko sanditokengon, job mela-rangko ong·atani bidingo u·iatanirangko dake, chadamberangko salna jotton ka·enga aro Garo Hills-ni bang·bata chadamberangan iandakgipa cholrangko senge dongtokpaengani gimin altuaen togiako man·rongenga. Mitam company-rangde kamrangko on·bebeengoba mitamrangde tol·giparangsa ong·aiani gimin ian Garo Hills-ni chadamberangna kenchakna nanganiba ong·enga,” ine Sangma parakataha.

Indake ong·engon, iandake job mela-rangko ong·atenggipa company-rangni bidingo baditana kingking kakket ong·a, uarangko name am·sandichengchina gita Sangma, West Garo Hills-ni Deputy Commissioner-ko didiataha.

“Iandakgipa job mela-rangara baditana kingking manderangna ka·dongna man·gipa ong·a, iarangko ma·sina namen nangchongmota. Job mela-rangko ong·atenggipa dolrang, niam gita ong·atenga ong·ode badita sak chadamberangko badia biapo aro mai dakgipa kamrangko on·aha, uarangko Garo Hills-ni manderang ma·sina man·na nanga. Iandake talatanirangko on·ani dongjaenga ong·ode ba chadamberang cha·bokako man·enga ong·ode mikkangchi iandake chadamberangko togina man·jana gita rakgipa ja·kurangko de·na nangchongmota,” ine Sangma, West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner-na sedoatgipa chittio janapataha.

Mairang C&RD Block-ni gital nokko nokdonggaa
Gimagipa koelarangni bidingo jasani gisepon DC-rang report-ko on·gen
