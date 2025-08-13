Wednesday, August 13, 2025
SALANTINI JANERA

M’laya-ni mande saksako so·otna jotton ka·gipa B’desh-ni saksako rim·dapa

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

Share post:

Rim·a man·giparang sakdok gapaha

SHILLONG: Adita salrangna skang, South West Khasi Hills a·jani Rongdangai songo, chadambe saksako so·otna jotton ka·gipa Bangladesh a·songoni napsrukbagipa sakchet manderangoni saksako Sombar salo, songni manderang rim·na man·aha aro ia mandeko channe da·o rim·a man·gipa manderang sakdok gapengaha.

Koborko on·ani gitade, ia dokgipa mandeko Khonjoy jolo donggipa manderang, Kaithakona songni buringoniko rim·na man·aha aro ia mandeko police-rangna pakwate on·na skang, jinma chadrape dokaha.

Ia mandeko rim·ani bidingo kobor ra·timgiparangna u·iatengon, Bangladesh-oni re·napbae songni mande saksako chadrapgipa manderangoni dokgipa mandekoba rim·aha ine Sombar attamni 4:30 bajimango koborko man·soaha aro ua biapona re·angon, ia mandeko jinma dokani a·sel ua bilongbee saknaanirangko man·ahani gimin uko South Garo Hills a·jani Maheshkola PHC-ona ra·angaha indiba ja·mano ia mandeko Khonjoy PHC-ona ra·angon uko siaha ine doctor-rang parakataha ine South West Khasi Hills a·jani Superintendent of Police (SP) Banraplang Jyrwa aganaha.

Rim·a man·gipa dokgipa mandeara, Bangladesh Sherpur a·jao donggipa Jenaghati songoni Akram minggipa mande ong·a ineba SP u·iataha.

Re·anggipa August-ni 8 tariko, Bangladesh a·songoni napsrukbagipa manderang, silchidarerangko ra·e, Rongdangai songni Balsrang A Marak minggipa mandeko rim·gittangenba, so·ote galna jotton ka·ahachim aro ia manderangko police aro BSF sipairang, jolo songdongenggipa manderangni dakchakanichi sandienba, ia manderangoni sakbrikode Sonibar salon rim·na man·aha. Rim·a man·gipa mande sakbrioni saksade Bangladesh a·songni police constable ong·achim.

Uni ja·man Robibar pringoba, ia manderangoni saksako, Khonjoy sambao donggipa Gilagora songoniko rim·dapna man·aha.

Ia manderangara, Sadar Jamalpur District-oni bilsi 25 ong·gipa Jangir Alom, Narayanganj a·jaoni bilsi 30 ong·gipa Saen Hussain, Comilla a·jaoni bilsi 35 ong·gipa Mefus Rahman, Jamalpur a·jaoni bilsi 32 ong·gipa police constable Marufur Rahman aro Sunamganj-oni Mubarak Hussain ong·achim.

Bangladesh a·songoni napsrukbae, songni chadambeko chadrapgipa sakchet manderangoni da·o bangki dongkuenggipa sakgni manderangkoba police-rang rim·na sandikuenga ine SP parakataha.

Gimagipa koelarangni bidingo jasani gisepon DC-rang report-ko on·gen
USTM-ni medical college-o dam 40 seat-rangko a·dokna on·a
