USTM-ni medical college-o dam 40 seat-rangko a·dokna on·a

Shillong Medical College-o 90% skigiparangko ra·manaha
SHILLONG: University of Science & Technology Meghalaya (USTM)-ni PA Sangma International Medical College & Hospital (PIMC)-o dam 40 seat-rangkode a·dokni chatro chatrirangna on·manaha aro Shillong Medical College-oba 90 percent skigiparangkode ra·ahani gimin da·o ma·mong sorkarini ra·chakaninasa sengkuenga ine u·iataha.
“PIMC-ko chalaianio chinga ia bilsini gisepo dam 40 seat-rangkode a·dokni chatro chatrirangna on·manaha aro chatro chatrirangko Health Service Directorate-ni gita screening aro counseling-ko dakaha,” ine USTM-ni bidingo sing·anina, Health & Family Welfare department-ni Principal Secretary Sampath Kumar parakataha.
USTM-ni a·dok sorkarioniko sudgri loan-na bi·gipani bidingo sing·anina aganchakaniko on·angskaengon, “Uamang (USTM), dal·dalgipa institute-rangko kulianichi a·dokna bang·en man·gnirangko on·enga aro komia damrango kamrangkoba dangdike on·enga. USTM-ni bi·aniko on·na sorkari nienga aro iako gipin department-sa jako ra·enga,” ine Kumar parakataha.
Shillong Medical College-ni bidingo janapatskaengon, “Shillong Medical College-ko ia bilsini gisepon kulina a·dokni Chief Minister, Union Health Minister baksa agangrikenga. NMC-ni gitaba re·bae niangaha aro chinga da·o ia medical college-ko a·bachengnasa senge dongenga,” ine Health official aganaha.
Shillong Medical College-na a·doko namnamgipa biaprang donga ine janapatskaengon, “Da·o dipet ia medical college-na chingo kam ka·giparangkosa nangkuenga. Ia apsan neng·nikanikon Garo Hills-oba Tura Medical College-ko a·bachenganio chagrongna nangenga,” ine Kumar aganaha.
A·dokni medical college-rango skigipani kamna a·dokni medical officer-rangko dingtang dingtang biaprangona training-rangko ra·na watatengaha ineba ua aganaha.
“Shillong medical college-o assistant professor-ni kamnade a·dokon bang·e re·batokenga indiba professor-rangnasan chinga gipin biaprangoniko rimbana nangenga. Indiba skigiparangko ra·anio 90 percent-de matchotaha aro bangki skigiparangkoba ra·na kamko ka·engaha,” ine Kumar aganaha.