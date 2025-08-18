A·doko lekka porako nichanggalenga inako gitcham Edu Minister jegala

SHILLONG: Meghalaya a·doko lekka porani kamrangko a·dok sorkari nichanggalengani a·sel tang·dona man·jaenga ine Voice of the People’s Party (VPP)-ni matnanganiko Robibar salo, a·dokni gitcham Education Minister aro United Democratic Party (UDP)-ni MLA Lakhmen Rymbui jegalatenba, lekka porani kamrangko sorkari nanga gitan nirokenga aro ka·sinsin namrorobaenga ine talataniko on·angaha.
Skul nokrang, ramarang aro bijolirangkosa namdapatna nanganirang dongkuenga ine janapatengon, skulrango solar power-rangko chatna sorkari tangka paisarangko koros ka·aha, skigiparangkoba kamo ra·aha aro dingtang dingtang skulni gadangrangko chalaina gita manderangna mesokataha ine Rymbui aganaha.
Ia chu·onggijanirangko da·o bilsigni ba bilsigittamni gisepon gapatna man·gnok aro chatro chatrirangna nambata lekka porako on·na man·gnok ineba Rymbui, an·tangni ka·dongchakenganiko parakataha.
A·doko lekka porako nichanggalenga ine VPP dolni matnange aganahani gimin Rymbui, ia kattarangko aganaha.
Meghalaya a·doko bang·a sorkari skulrangkon skigipa grisa chalaienga aro deficit skulrang baksana college-rangoba skigiparangko ra·anio ja·manchakenga ine VPP matnangatahachim.
Kamoni neng·takgimin skigiparangna, uamangni man·na nanganirangko on·chipjani a·selan skigiparangko bi·amgiparangni gadangona ra·onataha ineba VPP matnangatahachim.