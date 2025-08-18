Monday, August 18, 2025
spot_img
SALANTINI JANERA

A·doko lekka porako nichanggalenga inako gitcham Edu Minister jegala

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

Share post:

spot_imgspot_img

SHILLONG: Meghalaya a·doko lekka porani kamrangko a·dok sorkari nichanggalengani a·sel tang·dona man·jaenga ine Voice of the People’s Party (VPP)-ni matnanganiko Robibar salo, a·dokni gitcham Education Minister aro United Democratic Party (UDP)-ni MLA Lakhmen Rymbui jegalatenba, lekka porani kamrangko sorkari nanga gitan nirokenga aro ka·sinsin namrorobaenga ine talataniko on·angaha.

Skul nokrang, ramarang aro bijolirangkosa namdapatna nanganirang dongkuenga ine janapatengon, skulrango solar power-rangko chatna sorkari tangka paisarangko koros ka·aha, skigiparangkoba kamo ra·aha aro dingtang dingtang skulni gadangrangko chalaina gita manderangna mesokataha ine Rymbui aganaha.

Ia chu·onggijanirangko da·o bilsigni ba bilsigittamni gisepon gapatna man·gnok aro chatro chatrirangna nambata lekka porako on·na man·gnok ineba Rymbui, an·tangni ka·dongchakenganiko parakataha.

A·doko lekka porako nichanggalenga ine VPP dolni matnange aganahani gimin Rymbui, ia kattarangko aganaha.

Meghalaya a·doko bang·a sorkari skulrangkon skigipa grisa chalaienga aro deficit skulrang baksana college-rangoba skigiparangko ra·anio ja·manchakenga ine VPP matnangatahachim.

Kamoni neng·takgimin skigiparangna, uamangni man·na nanganirangko on·chipjani a·selan skigiparangko bi·amgiparangni gadangona ra·onataha ineba VPP matnangatahachim.

Previous article
WGH-o bi·sa saksa chiakolo ga·ake sia
Next article
A·dokona re·baenggipa sakantiande napsrukbaenggipa ong·ja: Pyngrope
spot_imgspot_img

Related articles

MEGHALAYA

Students participate in an art competition (below) and ‘Dance on Tagore Song’ competition

  Students participate in an art competition (below) and ‘Dance on Tagore Song’ competition (above) during the 15th Inter Shillong...
SALANTINI JANERA

Assam aro M’laya-ni CM-rang tom·e agangrika

SHILLONG: Re·anggipa Sonibar salo, Assam a·dokni Chief Minister Himanta Biswa Sarma aro Meghalaya a·dokni Chief Minister Conrad K...
SALANTINI JANERA

A·dokona re·baenggipa sakantiande napsrukbaenggipa ong·ja: Pyngrope

SHILLONG: Meghalaya a·dokona niam gri napsrukbaenggipa manderangko nambate nirokna man·na gita a·dok sorkari, gital niamrangko ra·gatna miksongengon, gipin...
SALANTINI JANERA

WGH-o bi·sa saksa chiakolo ga·ake sia

TURA: West Garo Hills a·jani Phulbari jolo, bilsibri ong·gipa me·chik bi·sa saksa, noksulni chiakolo ga·akenba sina nangaha. Koborko on·ani...

Follow us

Stay connected with us on our social media platforms for latest news, updates and promotions.

About Us

The Shillong Times first appeared as a tabloid weekly on 10th August 1945 under the editorship of Late Sudhindra Bhusan Chaudhuri. In 1958 it was converted to a Daily. Owing to financial constraints, within six months it reverted back to a weekly.

Latest news

Students participate in an art competition (below) and ‘Dance on Tagore Song’ competition

MEGHALAYA 0
  Students participate in an art competition (below) and ‘Dance...

Assam aro M’laya-ni CM-rang tom·e agangrika

SALANTINI JANERA 0
SHILLONG: Re·anggipa Sonibar salo, Assam a·dokni Chief Minister Himanta...

A·dokona re·baenggipa sakantiande napsrukbaenggipa ong·ja: Pyngrope

SALANTINI JANERA 0
SHILLONG: Meghalaya a·dokona niam gri napsrukbaenggipa manderangko nambate nirokna...
Load more

Popular news

Students participate in an art competition (below) and ‘Dance on Tagore Song’ competition

MEGHALAYA 0
  Students participate in an art competition (below) and ‘Dance...

Assam aro M’laya-ni CM-rang tom·e agangrika

SALANTINI JANERA 0
SHILLONG: Re·anggipa Sonibar salo, Assam a·dokni Chief Minister Himanta...

A·dokona re·baenggipa sakantiande napsrukbaenggipa ong·ja: Pyngrope

SALANTINI JANERA 0
SHILLONG: Meghalaya a·dokona niam gri napsrukbaenggipa manderangko nambate nirokna...
Load more

© 2025 The Shillong Times. All Rights Reserved | Crafted with IndoAge