Monday, August 18, 2025
SALANTINI JANERA

A·dokona re·baenggipa sakantiande napsrukbaenggipa ong·ja: Pyngrope

By: U'IATTIMGIPAONI

SHILLONG: Meghalaya a·dokona niam gri napsrukbaenggipa manderangko nambate nirokna man·na gita a·dok sorkari, gital niamrangko ra·gatna miksongengon, gipin biaprangoni a·dokona re·baenggipa pilakande napsrukbaenggiparang ong·ja ine Opposition Trinamool Congress (TMC)-ni state president Charles Pyngrope parakatenba, niamrangko ra·gatanio simsakchina a·dok sorkariko didiataha.

Niam gri napsrukbaenggipa manderangko champengsona gita rakgipa niamrangko nanga ine janapatengon, niam gri napsrukbaenggipa manderangko nirikkianio dosgri manderangnade maming nangchakeani dongskajana gita niamrangko nambate tarina nanga ine Pyngrope aganaha.

A·dokona niam gri napsrukbaenggipa manderangko champengna gita sorkari, gital niamko ra·gatna miksongengachim.

Nirokjringanian mongsonggipa chabi gita ong·a ine janapatengon, ia ja·kuko name de·genchimode niam gri napsrukbaenggipa manderangko champengsona man·gen ong·jaode, nama miksonganio re·baenggipa manderangnaba neng·nikanirangko on·ani gita ong·aigen ine TMC-ni state president parakataha.

Pyngrope-ni aganani gitade, a·doko niamrang dongsomanahani gimin ia niamrangko rakbate ja·riknasa nangenga aro iandakgipa niamrangni chu·sokanide manderangni bakrimaniosa pangchakbataigen.

Niam gri napsrukanirangko nirokanio Nokmarang, Dolloirang aro Rangbah Shnong-rang gisiko nange bak ra·na nanggen ineba ua aganaha.

Bangladesh a·songni manderang, changni chang Meghalaya a·dokona napdrabana jotton ka·engani gimin simarangko nirokaniko bilakbatatna nangengama ine sing·anina aganchakaniko on·angengon, simarangko naljoke rakkina sorkari kamko ka·enga indiba dingtang dingtang neng·nikanirangde dongaigen ine Pyngrope aganaha.

Assam a·doko niam gri songdongenggipa manderangko Assam sorkari a·rikgalengahani gimin a·rikgalako man·gipa manderang, Meghalaya a·doko katnapskana jotton ka·gen ine kenchakanirang ong·katengani gimin batanggimin salrangonin, simarango nirokanirangko aro chel·chakanirangko bariatchina dingtang dingtang dolrang dabitokengachim ine nikna man·a.

A·doko lekka porako nichanggalenga inako gitcham Edu Minister jegala
Assam aro M’laya-ni CM-rang tom·e agangrika
