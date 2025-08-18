Monday, August 18, 2025
spot_img
SALANTINI JANERA

Assam aro M’laya-ni CM-rang tom·e agangrika

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

Share post:

spot_imgspot_img

SHILLONG: Re·anggipa Sonibar salo, Assam a·dokni Chief Minister Himanta Biswa Sarma aro Meghalaya a·dokni Chief Minister Conrad K Sangma, Guwahati-o tom·enba, dingtang dingtang kamrangni bidingo chanchiirimangaha.

“Da·alo anga Meghalaya-ni Chief Minister Conrad K Sangma-ko Guwahati-o gronge, dingtang dingtang nangchongmotgipa kamrangni gimin agangrikna cholko man·aha. Ia tom·anio chinga, a·dok damgnini gisepo nangrimaniko bilakbatatna aro gipin kamrangni giminba chanchirimna cholko man·aha,” ine Sarma, ‘X’ social media-o parakataha.

Mai kamrangni gimin uamang sakgnini gisepo chanchirimahachim, uarangni giminde Assam CM talataniko on·skajaha.

Re·anggipa June jani 2 tarikoba Assam aro Meghalaya a·dokni Chief Minister-rang tom·enba, a·dok damgnini gisepo meligrikna man·jaenggipa dam 12 jolrangoni dambonga biaprango sima krongrangko August 15 tarikni gisepon songna tik ka·grikahachim. Ia dam 12 biaprangoni damdok biaprangkode namatna gita a·dok damgnini CM-rang, 2022 bilsini March jaon soi ka·grikahachim.

Ia damdok biaprangoni dambongaosan sima krongrangko songchengna a·dok damgnini gisepo tik ka·aha aro Pillangkata-ode adita matchotkugijagipa kamrang dongkuengani gimin a·dok damgnini deputy commissioner-rangko chanchirimna gita donangkuaha.

Assam aro Meghalaya a·dok damgnini simarango ru·utbea bilsirangonin dam 12 biaprango meligrikgijanirangko nikna man·engachim indiba ia dam 12 biaprangoni damdok biaprangkode a·dok damgnini gisepo songgigrike, biaprangko sualgrikahachim. Da·o bangki dongkuenggipa damdok biaprangoba a·dok damgnini gisepo meligrikaniko ra·bana gita a·dok damgnini sorkarirang agangrikaniko a·bachengatahachim indiba ia agangrikanirang da·onan matchotchipskakujaengachim.

Ia a·dok damgnini simarango meligrikna man·jaenggipa biaprangko namatna ja·ku de·enggipa gnigipa bako man·chapenggipa biaprangara Langpih baksana Ri Bhoi a·jani Borduar, Nongwah-Mawtamur, Deshdoomreah, Block-II aro West Jaintia Hills-ni Block- I, Psiar – Khanduli jolrang ong·engachim.

A·dok damgnini gisepo meligrikna man·jaenggipa dam 12 biaprangoni skanggipa bako namatna soi ka·grikgipa biap damdokara, Gizang, Tarabari, Boklapara, Khanapara-Pilingkata, Ratacherra, aro Hahim ong·skaachim.

Ia meligrikna man·jaenggipa damdok biaprangoni sq km 18.51-ko Assam aro sq km 36.79-ko Meghalaya ra·na gita songgigrikahachim.

Previous article
A·dokona re·baenggipa sakantiande napsrukbaenggipa ong·ja: Pyngrope
spot_imgspot_img

Related articles

MEGHALAYA

Students participate in an art competition (below) and ‘Dance on Tagore Song’ competition

  Students participate in an art competition (below) and ‘Dance on Tagore Song’ competition (above) during the 15th Inter Shillong...
SALANTINI JANERA

A·dokona re·baenggipa sakantiande napsrukbaenggipa ong·ja: Pyngrope

SHILLONG: Meghalaya a·dokona niam gri napsrukbaenggipa manderangko nambate nirokna man·na gita a·dok sorkari, gital niamrangko ra·gatna miksongengon, gipin...
SALANTINI JANERA

A·doko lekka porako nichanggalenga inako gitcham Edu Minister jegala

SHILLONG: Meghalaya a·doko lekka porani kamrangko a·dok sorkari nichanggalengani a·sel tang·dona man·jaenga ine Voice of the People’s Party...
SALANTINI JANERA

WGH-o bi·sa saksa chiakolo ga·ake sia

TURA: West Garo Hills a·jani Phulbari jolo, bilsibri ong·gipa me·chik bi·sa saksa, noksulni chiakolo ga·akenba sina nangaha. Koborko on·ani...

Follow us

Stay connected with us on our social media platforms for latest news, updates and promotions.

About Us

The Shillong Times first appeared as a tabloid weekly on 10th August 1945 under the editorship of Late Sudhindra Bhusan Chaudhuri. In 1958 it was converted to a Daily. Owing to financial constraints, within six months it reverted back to a weekly.

Latest news

Students participate in an art competition (below) and ‘Dance on Tagore Song’ competition

MEGHALAYA 0
  Students participate in an art competition (below) and ‘Dance...

A·dokona re·baenggipa sakantiande napsrukbaenggipa ong·ja: Pyngrope

SALANTINI JANERA 0
SHILLONG: Meghalaya a·dokona niam gri napsrukbaenggipa manderangko nambate nirokna...

A·doko lekka porako nichanggalenga inako gitcham Edu Minister jegala

SALANTINI JANERA 0
SHILLONG: Meghalaya a·doko lekka porani kamrangko a·dok sorkari nichanggalengani...
Load more

Popular news

Students participate in an art competition (below) and ‘Dance on Tagore Song’ competition

MEGHALAYA 0
  Students participate in an art competition (below) and ‘Dance...

A·dokona re·baenggipa sakantiande napsrukbaenggipa ong·ja: Pyngrope

SALANTINI JANERA 0
SHILLONG: Meghalaya a·dokona niam gri napsrukbaenggipa manderangko nambate nirokna...

A·doko lekka porako nichanggalenga inako gitcham Edu Minister jegala

SALANTINI JANERA 0
SHILLONG: Meghalaya a·doko lekka porani kamrangko a·dok sorkari nichanggalengani...
Load more

© 2025 The Shillong Times. All Rights Reserved | Crafted with IndoAge