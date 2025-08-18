Assam aro M’laya-ni CM-rang tom·e agangrika

SHILLONG: Re·anggipa Sonibar salo, Assam a·dokni Chief Minister Himanta Biswa Sarma aro Meghalaya a·dokni Chief Minister Conrad K Sangma, Guwahati-o tom·enba, dingtang dingtang kamrangni bidingo chanchiirimangaha.
“Da·alo anga Meghalaya-ni Chief Minister Conrad K Sangma-ko Guwahati-o gronge, dingtang dingtang nangchongmotgipa kamrangni gimin agangrikna cholko man·aha. Ia tom·anio chinga, a·dok damgnini gisepo nangrimaniko bilakbatatna aro gipin kamrangni giminba chanchirimna cholko man·aha,” ine Sarma, ‘X’ social media-o parakataha.
Mai kamrangni gimin uamang sakgnini gisepo chanchirimahachim, uarangni giminde Assam CM talataniko on·skajaha.
Re·anggipa June jani 2 tarikoba Assam aro Meghalaya a·dokni Chief Minister-rang tom·enba, a·dok damgnini gisepo meligrikna man·jaenggipa dam 12 jolrangoni dambonga biaprango sima krongrangko August 15 tarikni gisepon songna tik ka·grikahachim. Ia dam 12 biaprangoni damdok biaprangkode namatna gita a·dok damgnini CM-rang, 2022 bilsini March jaon soi ka·grikahachim.
Ia damdok biaprangoni dambongaosan sima krongrangko songchengna a·dok damgnini gisepo tik ka·aha aro Pillangkata-ode adita matchotkugijagipa kamrang dongkuengani gimin a·dok damgnini deputy commissioner-rangko chanchirimna gita donangkuaha.
Assam aro Meghalaya a·dok damgnini simarango ru·utbea bilsirangonin dam 12 biaprango meligrikgijanirangko nikna man·engachim indiba ia dam 12 biaprangoni damdok biaprangkode a·dok damgnini gisepo songgigrike, biaprangko sualgrikahachim. Da·o bangki dongkuenggipa damdok biaprangoba a·dok damgnini gisepo meligrikaniko ra·bana gita a·dok damgnini sorkarirang agangrikaniko a·bachengatahachim indiba ia agangrikanirang da·onan matchotchipskakujaengachim.
Ia a·dok damgnini simarango meligrikna man·jaenggipa biaprangko namatna ja·ku de·enggipa gnigipa bako man·chapenggipa biaprangara Langpih baksana Ri Bhoi a·jani Borduar, Nongwah-Mawtamur, Deshdoomreah, Block-II aro West Jaintia Hills-ni Block- I, Psiar – Khanduli jolrang ong·engachim.
A·dok damgnini gisepo meligrikna man·jaenggipa dam 12 biaprangoni skanggipa bako namatna soi ka·grikgipa biap damdokara, Gizang, Tarabari, Boklapara, Khanapara-Pilingkata, Ratacherra, aro Hahim ong·skaachim.
Ia meligrikna man·jaenggipa damdok biaprangoni sq km 18.51-ko Assam aro sq km 36.79-ko Meghalaya ra·na gita songgigrikahachim.