Chandmari Parking Lot-ko ‘kaldik’ dake jakkaltokenga

TURA: Tura-ni Chandmari Parking Lot-o manderang skatang su·buengani a·sel manderangna chaktogijagipa bibako ong·atenga aro ian Tura songjinmana nitogijanikoba ong·atenga ia jolo songdongenggipa manderangoni saksa suk ong·gijaniko parakataha.
Chandmari jolo songdongenggipa SR Sangma-ni Salantini Janera-na seachi u·iatani gitade, ia biapo parking lot-ko rikna skangba manderang, ramasamo donggipa buringo su·burongachim aro da·o parking lot-ko rikani ja·manba mitam manderang, ia biapo donenggipa garini janggilo su·burongengani a·selan da·o ia ramako re·pakangenggipa aro ia parking lot-o garirangko donenggipa manderang chaktopilgijagipa bibako chakna nangtokenga.
“Ia parking lot-oni adita metre chel·aon Tura Municipal Board-ni rike on·gipa public toilet dongachim indiba mitam manderang, ia parking lot-kon kaldik gita jakkalskaenga. Ia parking lot-o truck gari bolsako jagni ba jagittam ong·pile donchipenga aro ia garini janggilon manderang skatang su·butokengani a·sel da·o manderangna chaktogijagipa bibako ong·atengaha aro ian Tura songjinmana nitogijanikoba ong·atenga,” ine Sangma parakataha.
Ia biapo skatang su·buenggipa manderangni kosako rakgipa ja·kurangko de·china aro ia biapko ta·raken rongtalatchina gitaba ua, Tura Municipal Board aro District Administration-ko didiataha.
