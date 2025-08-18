Dainadubi jolni song damsnina JJM-ni kamko a·bachengchipkuja

DAINADUBI: North Garo Hills a·jani Dainadubi jolo donggipa song damsniko Jal Jeevan Mission (JJM)-ni project ge·sano man·chapatahachim indiba bilsi 3 batpilahaoba ia kamrangko a·bachengchipkujae, song damsnini manderang chirangko man·kujaenga ine kobor on·aha.
Kobor on·ani gitade, ia songrangara, Depa Garat, Depa Andok, Depa Sarangma, New Sarangma, Dankong Rabha, Dankong Garo aro uandakgipa songrang ong·a aro ia songrangko JJM-ni Depa Garat Combined Water Supply Scheme-ni ning·o chapatahachim.
Ia project-ko 2021-2022 bilsion gong kror 8.5 korosni ning·o ra·chakahachim indiba ia project-ni bang·bata bakrangan, Forest department-ni ning·o ga·akgipa biaprangsa ong·ani gimin da·alonan kamrangko a·bachengna man·chipkujaenga ine kobor on·timgiparang u·iataha.
Kobor on·timgiparangni u·iatani gitade, New Sarangma, Dangkong Rabha aro Dangkong Garo jolrangde forest-ni a·arangosa chu·gimikan ga·aka aro gipin songrangni bang·bata bakrangan patta a·a aro forest-ni ning·o ga·akgiparangsa ong·a.
“Chingni songrangona chirangko on·na gita department, kamrangko a·bachengchipkujaengani gimin chinga jajatokenga. Iani bidingo chinga baditaba chang department-ni official-rangko gronge aganrikaha indiba ia project-ni bang·bata bakrangan Forest department-ni a·arangosa ga·akani a·sel kamrangko a·bachengna man·chipkujaenga ine chingna uamang aganaha,” ine songni sordar GK Marak aganaha.
JJM-ni website-ode ia chu·gimik project-oni gong lak 1.5 tangkarangkosan okengkua aro skul damgni baksana Anganwadi centre damsana chiko on·engaha ine mesokaha indiba biapona re·ange niode, ia biaprango chi pipe-rangkon nikna man·kujaenga ine kobor on·timgiparang parakataha.
PHE department-ni u·iataniko man·ani ja·man, No Objection Certificate (NOC)-na Forest department baksa agangrikskaahachim indiba da·alonan maming aganchakani ba talatanirangkoba on·chipkujaenga ine songni manderang parakataha.
“Forest department-ni a·arangko jakkalna niamrang dongjagenchimode maikai East aro North Garo Hills a·jani gipin songrango JJM-ni project-rangko matchotaha, uarangko department talate on·skana nanga. Chingni PHE department-ona re·ange agangriktaion, kamrangko a·bachenggnok ine chingna ku·rachakaniko on·ataha indiba da·alonan kamrangko a·bachengchipkujaenga,” ine Marak aganaha.
Gipin songrang, jekai Nogor Bazar, Tengasot, Nameram, Chilpara aro gipin songrangba forest department-ni a·arang gitan JJM-ni chi pipe-rangko salaha indiba ia songrangode maming neng·nikani grian kamko matchotatenba chirangko man·tokengaha ineba songni manderang parakataha.
Kamrangko a·bachengchipjaengani gimin re·anggipa 2024 bilsio songni manderang, a·dokni PHE Minister Marcuise Marak-ko grongenba agangrikaha aro ua iani bidingo niatna ku·rachakaniko on·ataha ineba songni dilgiparang parakataha.
Iani bidingo a·dokni PHE Minister-o sing·sandiaton, ua ia obostarangni gimin ma·sienga aro ia kamrangde forest department-osa bon·chipenga ine parakatskaaha.
“Forest department-o kamrang matchotahaon chinga ia songrangna ta·raken kamrangko a·bachengatgnok,” ine Marak ku·rachakaniko on·ataha.