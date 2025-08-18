Monday, August 18, 2025
SALANTINI JANERA

Shillong airport-ko dal·batatna a·arangko ra·manaha, bakan kamko a·bachenggen

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

SHILLONG: Umroi-o donggipa Shillong Airport-ko dal·batatna gita a·dok sorkari, a·arangko ra·manaha aro bakan kamrangko a·bachenggnok ine u·iataha.

Shillong Airport-ni metre 1,829 ong·gipa runway-ko metre 2400 ong·e bakrodapatna nangenga aro ia runway-ko bakrodapatahaode ia airport-o Airbus gita dal·dalgipa sildorengrangba onchongna man·pagnokchim.

Iani bidingo chang 79-gipa a·songni jakgitelaniko manianio jinmana parakatengon, ia airport-ko dal·batatanichi dal·dalgipa sildorengrangkoba ia airport-o onchongna cholko on·gnok aro ian Shillong aro salgro salaram jolrangoni gipin biaprangona manderang bang·bate songre songgabatna chol ong·gnok ine a·dokni Chief Minister Conrad K Sangma aganaha.

Meghalaya a·doko biaprang ga·nangjani gimin aro mikkarang warongani gimin ramarangko tarianio chagrongna nangenggipa neng·nikanirangkoba Chief Minister janapangaha.

“An·chingni biaprangara nina nitobegipa ong·genchimoba rama jal·langrangko tarianio namen neng·nikanirangko on·skaa. Biaprang a·kuangrara dakan baksana mikkarang jimbee warongani a·selan ramarangko nosto ka·ronga aro ramarangko tarianio korosrangba namen bata. Iandakgipa ra·biani aro neng·nikanirangko chagrongna nanggenchimoba chinga chingni manderangna naljokgnigipa aro ka·dongna man·gipa ramarangko tarie on·na jotton ka·enga,” ine Sangma aganaha.

Batanggimin bilsi 10-ni gisepo a·dokni ramarang, kilometre 10,000-oni km 14,000-na baten bakrodapaha aro iachi dam 280 songrangko nangdimatna man·aha ineba Chief Minister parakataha.

Iandake rama jal·langrangni namroro silroroanina ua dingtangmancha a·songni Prime Minister Narendra Modi-koba mittelpilangaha.

Chief Minister-ni aganani gitade, Mawlyngkhung-oni Silchar-ona tarina sienggipa high-speed corridor ari km 29 ong·gipa Tura Bypass ramarang, songjinmarango apchangket ong·aniko komiatasan ong·aigija ian bading chiwalaniko tang·doatna dakchakani ong·gen.

Chirangko on·ani bidingo janapatskaengon, batanggimin bilsibongani gisepo chi pipe-rangko soke man·gipa nokdangrang a·doko ge 4500-oni lak 5.39-na batangaha ine Chief Minister aganaha.

New Shillong Water Supply Scheme-chi lak 2-na baten manderang namgniko man·gen aro Greater Tura Water Supply Scheme-chi Garo Hills-o hajalni hajal manderang namgniko man·gen ineba ua aganaha.

