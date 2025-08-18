WGH-o bi·sa saksa chiakolo ga·ake sia

TURA: West Garo Hills a·jani Phulbari jolo, bilsibri ong·gipa me·chik bi·sa saksa, noksulni chiakolo ga·akenba sina nangaha.
Koborko on·ani gitade, ia a·sel ong·ani re·anggipa August 15 tariko ong·aha.
Sianggipa me·chik bi·sara, Ashraful Islam minggipa mandeni demechik ong·achim aro ia me·chik bi·sa, Phulbari police station-ni ning·o donggipa Belbari songo, saksa Fozibor Rahman minggipa mandeni chiakolo ga·ake sina nangaha.
Ia me·chik bi·sako, chiakolo ga·akani ja·man, nokni manderang, ta·raken Bhaitbari community health centre (CHC)-ona ra·angahachim indiba hospital-ona sokangon, ia me·chik bi·sako siaha ine doctor-rang parakataha.
Ia a·selni bidingo koborko man·soani ja·man, me·chik bi·sani manggisiko police-rang, post mortem ka·na watataha aro ja·mano manggisiko nokdangni manderangna pakwate on·ataha.