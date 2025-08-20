MCA names U-15 girls’ & U-16 boys’ shortlists

By Our Reporter
Shillong, Aug 19: The Meghalaya Cricket Association has released the names of shortlisted players for its U-15 girls’ and U-16 boys’ teams ahead of the upcoming BCCI 2025-26 domestic season.
The players named have been instructed to prepare all necessary documents for the Age Verification Process (AVP), which will also involve a TW3 bone test. The dates and other information regarding the AVP will be communicated at a later date. More information can be sought from the MCA’s Manager of Cricket Operations, Shining Star Lyngdoh on 9485098921.
Shortlisted U-15 girls: Janvi Kumari Sah, Enibisa R Marak, Lawanjingkyrmen Lyngkhoi, Charkicha Momin, Laviola L Mawlong, Aviana Myrthong, Prisceca Nongpiur, Onasa M Sangma, Ribakordor Nongsiej, Idatyngkai Marngar, Badphishyrta L Nonglait, Anuradha Gurung, Amrikchi D Shira, Jambera N Marak, Phibanylla Tongwah, Saramanbha Khongsti, Phibankheinkor Marbaniang, Mebalapynkmen Syiemlieh, Norida Marngar, Meaikyntiiaka Warjri, Haphilahun Makri, Akansa M Sangma, Iarikmenlang Kharbteng, Darijanai Synnah, Mugdha Bhattacharjee, Aniesha Arengh, Anowesa M Marak, Nemaisa M Sangma, Cheasa K Sangma, Nishika Tamang, Ribanhun Mawlong, Dawanpynkmen Nongphud, Banchimik R Sangma
Shortlisted U-16 boys: Suraj Chettri, Keshab Shah, Panlyson Bareh, Anmol Shah, Phrangborlang Syiemlieh, Soham Shah, Gautam Paul, Prasant Kumar, Anish Kedia, I Thuh Bha Dkhar, Ryan Wilson Malngiang, Phibanaibor Iawphniaw, Ynsanhame Tang, Rooney L Nonglait, Nobojit Chettri, Sunshine Star Nongsiej, Menang Shangpliang, Aniket Poddar, Arav Baraily, Navneet Shah, Steviericson Iawphniaw, Generous Dkhar, Cheniang CN Marak, Raian N Marak, Nikhil Dkhar, Pynskhemlang Nongsiej, Jopshwa L Mawnai, Naitik Singhania, Daniel Maring, Wadkidamei Lapasam, Pynkhraw Jomati, Waibhami Ryngkhlem, Andrewstarfield Rani, Gilford Iawphniaw, Sendo M Sangma, Leangku N Sangma, Ishan Saha.