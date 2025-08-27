Wednesday, August 27, 2025
SPORTS

Top seed Aadhira loses in qualifier of India Junior International GP

Pune, Aug 26: Top-seeded Aadhira Rajkumar lost in the final round of qualifying in the Late Sushant Chipalkatti India Junior International Grand Prix badminton tournament here on Tuesday.
Aadhira was beaten by the unseeded Haasana Sree Mallavarapu 16-21, 21-14, 21-13.
In the boys’ first-round qualification round, Om Maka upset fourth-seeded Divyansh Agarwal 21-14, 14-21, 21-10 while Shaurya Pratham upset fifth seed Prakhar Shrivastava 21-17, 21-16.
Main draw seeding list:
Men’s singles: 1. Rounak Chouhan (Ind), 2. Hyuga Takano (Jpn), 3. Riyan Malhan (UAE), 4. Suryaksh Rawat (Ind).
Women’s singles: 1. Ishita Negi (Ind), 2. Disha Santosh (Ind), 3. Durga Esha Kondarapu (Ind), 4. Prashansa Bonam (Ind).
Men’s doubles: 1. Bhargav Arigela/Viswa Gobburu (Ind), 2. Bhavya Chhabra/C Lalramsanga (Ind), 3. Kazuma Kawano/Shuji Sawada (Jpn), 4. Isyraf Hafizin/Ahmad Redzuan (Mas).
Women’s doubles: 1. Nathania Prasetya/Wanda Subadra Sabda Uninga (Ina), 2. Phattharin Aiamvareesrisakul/Sarisa Janpeng (Tha), 3. Taarini Suri/Shravani Walekar (Ind), 4. Sunisa Lekjura/Ananya Napalai (Tha).
Mix doubles: 1. Bhavya Chhabra/Angel Punera (Ind), 2. C Lalramsanga/Taarini Suri (Ind), 3. Shuji Sawada/Aoi Banno (Jpn), 4. Mithes Rameshwaran/Daksha Bindu (Ind). (PTI)

The US Open 2025
Sindhu, Prannoy make winning start at World Championships
