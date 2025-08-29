Friday, August 29, 2025
SALANTINI JANERA

NPP-o napanggipa MLA sakbriko ra·galchina MPCC, Assembly Speaker-ko didia

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

SHILLONG: National People’s Party (NPP)-o napanggipa Congress dolni MLA sakbriko disqualify ka·china ba MLA ong·aoniko ra·galchina gita Bristibar salo, Meghalaya Pradesh Congress Committee (MPCC), seachi Assembly-ni Speaker Thomas A Sangma-ko didiataha.

Ia mol·molaniko knachakjagenchimode Meghalaya High Court-o badi ka·angskagen ineba MPCC parakataha.

MLA ong·aoniko ra·galchina MPCC-ni didiatgipa gitcham Congress MLA-rangara, Ronnie V. Lyngdoh, Celestine Lyngdoh, Gabriel Wahlang, aro Charles Marngar ong·a.

Ia chittiko MPCC-ni dilgiparang Bristibar salo, Assembly-ni Commissioner & Secretary Andrew Simons-na on·angaha.

Iani bidingo talataniko on·angengon, “Da·alo chinga gitcham Congress MLA-rangni kosako badi ka·taiaha maina chinga skanggipade Congress dolko wate katchenggipa MLA sakgittamni kosako badi ka·ahachim. Ia sakgittam MLA-rangni wate katani ja·man je saksa dongkuenggipa MLA-ba wate kataha aro ian niamni a·palo ong·a,” ine MPCC-ni secretary Manuel Badwar parakataha.

Iako uamang a·jak sokna dakenga ong·ja ine janapatengon, “A·songni dongimin niamrangko chu·sokatnasa chinga iako dakenga. Ronnie Lyngdoh-ba chingko watangahani gimin chinga gital dake badi ka·taina nangao ga·akaha,” ine Badwar aganaha.

MPCC secretary-ni parakatani gitade, iandake MLA-rangni party-tangko wate kataniara a·songni dongimin niamrangko pe·ani gita ong·engani giminsa mikkangchi pilak MLA-rangnan mikrakataniko on·na gita ia MLA sakbriko ra·galchina uamang dabienga.

“Chinga niamo pangchakesa iako dakengani gimin chinga chegipa ong·na ka·dongenga,” ine Badwar aganaha.

Congress dolni gitcham MLA-rang wate katani a·sel party-na nangchakeaniko ra·baaha ine janapatengon, “Iandake MLA-rangni wate katanichi chingni je gadangona sokanikoba ra·ongala gita ong·aha aro chinga a·bachengpiltaina nangengaha,” ine Badwar aganaha.

MPCC-ni mol·molaniko Assembly-ni Speaker ra·chakjagenchimode mai ja·kurangko de·skana miksongenga ine sing·anina aganchakaniko on·angengon, “Ia mol·molaniko Speaker jegalgenchimode uni kaman ong·jawaha, uni gimin ua ia mol·molaniko jechakjawa ine chinga ka·dongenga. Ua chingni mol·molaniko jechakgenchimode chinga High Court-ona re·angskagen,” ine MPCC-ni secretary parakataha.

