Friday, August 29, 2025
SALANTINI JANERA

Tura-ni Governor’s House-ko Raj Bhavan-na pakwatata

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

TURA: Tura-ni Governor’s House-ko Bristibar salo, Raj Bhavan-na pakwate on·ataha aro ia tom·anio, dingtang dingtang sorkari official-rangba dongpae bak ra·angtokaha.

Ia Governor’s House-ko West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner Vibhor Aggarwal, soi ka·grikenba, Meghalaya Governor-ni Commissioner & Secretary Dr BDR Tiwari-na pakwate on·ataha.

Ia Governor’s House-ko Raj Bhavan-na pakwate on·anganio dongpae bak ra·anggipa gipin manderangara, West Garo Hills a·jani Superintendent of Police (SP) Abraham T Sangma, Governor-ni Joint Secretary A Lakiang, Raj Bhavan-ni Assistant Executive Engineer D Diengdoh, PWD (Building) Tura Sub-Division-ni Executive Engineer CK Sangma aro gipinrang ong·a.

Governor’s House-ko Raj Bhavan-na pakwate on·angani ja·man Dr Tiwari, Agriculture, Horticulture, PHE, PWD (Civil & Electrical Division), Fire Service, Police Department (Special Branch), Home Guards, aro NCC-ni official-rang baksa tom·enba, Tura-o donggipa Raj Bhavan (Governor’s House)-ko name rakkiangkuna gita chanchirimangaha.

Ia Governor’s House-ni simarangko kapengani, campus-o chu·onga gita light-rangko teng·atani, wa·al kamanirangko champengani cholrang aro chel·chakanirangko on·ani giminba ia tom·anio chanchirimangaha.

Tura-ni Raj Bhavan-o bolrangko ge·na nangani, NCC sipairangna dongchakani, Governor’s House-ni nakuramo Borangko rikani giminba Dr Tiwari, official-rangna agan-ku·pattianirangko on·angaha.

