Friday, August 29, 2025
spot_img
SALANTINI JANERA

W’nagar-o kulina tik ka·gipa Horti College-ko ta·rake kulichina PGSU didia

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

Share post:

spot_imgspot_img

TURA: East Garo Hills a·jani Williamnagar-o kulina tik ka·gipa Horticulture College-ko ta·rake kulichina gita North Eastern Hill University (NEHU) Tura Campus-ni Post Graduate Students Union (PGSU), a·dok sorkariko didiataha.

PGSU-ni parakatani gitade, ia Horticulture College-ko Williamnagar-o kulina gita 2008 bilsini December jaon proposal-ko a·bachengataha aro uandaken ia college-na Dawagre A·kingni Nokma aro Mahariba, hectare 25.50 ong·gipa a·arangko 2009 bilsini January jaon sorkarina on·gilatahachim. Ia a·ako Dawagre A·kingni Nokma aro Maharini membor-rang, East Garo Hills a·jani Deputy Commissioner-ni mikkangon a·dok sorkarina on·gilataha aro uandaken MeECL-ni kamrangkoba 2009 aro 2010 bilsini gisepon matchotahachim ine PGSU parakataha.

Ia project-ko be·en pil·atna gita 2019 bilsini October 15 tariko, a·dokni Chief Minister Conrad K Sangma-ni dilanichi dingtangmancha tom·aniko ong·ataha aro iani ja·man 2019 bilsini November 15 tariko NEHU Academic Council-ni chang 103-gipa tom·aniko ong·atanio, Horticulture-o B.Sc (Hons)-na syllabus-ko ra·chakangaha ineba PGSU parakataha.

“Ia Horticulture College-na academic-ni kamrang matchotmanaha aro a·arangkoba bilsi 15-na skangan tarisomanaha indiba ia project-ko da·onan a·bachengna man·chipjaenganiara, ia college-o poraina senge dongenggipa chatro chatrirangna aro jolni manderangna namen dukniko ra·baani gita ong·enga,” ine PGSU-Interim-ni publicity secretary Deansrang A Sangma parakataha.

Meghalaya a·dokara game ge·e cha·enggipa manderangni a·doksa ong·ani gmin ia Horticulture College-ko nangchongmotenga ine janapatengon, ia college-ko Williamnagar-o kulina man·ahaode Garo Hills-ni chatro chatrirangba gipin biaprangona re·ange poraina nanggija biaptangon donge poraipana cholko man·gen aro ian gama ge·ani kamrangko namdapatna dakchakani ong·e, a·doko game ge·e man·gipa bosturangko bariatna dakchakani ong·gen ine PGSU parakataha.

Previous article
Khasi Hills-ni DSC-o Garo ku·sikkoba ra·gatchina dabia
Next article
Tura-ni Governor’s House-ko Raj Bhavan-na pakwatata
spot_imgspot_img

Related articles

Features

New GenAI tool to detect bird flu virus exposure, boost surveillance

US researchers have developed a new and highly effective generative artificial intelligence (AI) tool to rapidly detect exposure...
NATIONAL

Rain, flash floods upend lives in India

Blocked roads slow down relief efforts NEW DELHI, Aug 28: Raging waters swallowed roads and bridges, swept away buildings...
NATIONAL

Shah condemns use of ‘abusive’ language against PM in Bihar

New Delhi, Aug 28: Union Home Minister Amit Shah on Thursday condemned alleged use of abusive language against...
NATIONAL

Inputs on entry of 3 Pak terrorists triggers high-security alert in Bihar

PATNA, Aug 28: A high-security alert has been sounded across Bihar following inputs suggesting that three terrorists from...

Follow us

Stay connected with us on our social media platforms for latest news, updates and promotions.

About Us

The Shillong Times first appeared as a tabloid weekly on 10th August 1945 under the editorship of Late Sudhindra Bhusan Chaudhuri. In 1958 it was converted to a Daily. Owing to financial constraints, within six months it reverted back to a weekly.

Latest news

New GenAI tool to detect bird flu virus exposure, boost surveillance

Features 0
US researchers have developed a new and highly effective...

Rain, flash floods upend lives in India

NATIONAL 0
Blocked roads slow down relief efforts NEW DELHI, Aug 28:...

Shah condemns use of ‘abusive’ language against PM in Bihar

NATIONAL 0
New Delhi, Aug 28: Union Home Minister Amit Shah...
Load more

Popular news

New GenAI tool to detect bird flu virus exposure, boost surveillance

Features 0
US researchers have developed a new and highly effective...

Rain, flash floods upend lives in India

NATIONAL 0
Blocked roads slow down relief efforts NEW DELHI, Aug 28:...

Shah condemns use of ‘abusive’ language against PM in Bihar

NATIONAL 0
New Delhi, Aug 28: Union Home Minister Amit Shah...
Load more

© 2025 The Shillong Times. All Rights Reserved | Crafted with IndoAge