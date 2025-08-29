W’nagar-o kulina tik ka·gipa Horti College-ko ta·rake kulichina PGSU didia

TURA: East Garo Hills a·jani Williamnagar-o kulina tik ka·gipa Horticulture College-ko ta·rake kulichina gita North Eastern Hill University (NEHU) Tura Campus-ni Post Graduate Students Union (PGSU), a·dok sorkariko didiataha.
PGSU-ni parakatani gitade, ia Horticulture College-ko Williamnagar-o kulina gita 2008 bilsini December jaon proposal-ko a·bachengataha aro uandaken ia college-na Dawagre A·kingni Nokma aro Mahariba, hectare 25.50 ong·gipa a·arangko 2009 bilsini January jaon sorkarina on·gilatahachim. Ia a·ako Dawagre A·kingni Nokma aro Maharini membor-rang, East Garo Hills a·jani Deputy Commissioner-ni mikkangon a·dok sorkarina on·gilataha aro uandaken MeECL-ni kamrangkoba 2009 aro 2010 bilsini gisepon matchotahachim ine PGSU parakataha.
Ia project-ko be·en pil·atna gita 2019 bilsini October 15 tariko, a·dokni Chief Minister Conrad K Sangma-ni dilanichi dingtangmancha tom·aniko ong·ataha aro iani ja·man 2019 bilsini November 15 tariko NEHU Academic Council-ni chang 103-gipa tom·aniko ong·atanio, Horticulture-o B.Sc (Hons)-na syllabus-ko ra·chakangaha ineba PGSU parakataha.
“Ia Horticulture College-na academic-ni kamrang matchotmanaha aro a·arangkoba bilsi 15-na skangan tarisomanaha indiba ia project-ko da·onan a·bachengna man·chipjaenganiara, ia college-o poraina senge dongenggipa chatro chatrirangna aro jolni manderangna namen dukniko ra·baani gita ong·enga,” ine PGSU-Interim-ni publicity secretary Deansrang A Sangma parakataha.
Meghalaya a·dokara game ge·e cha·enggipa manderangni a·doksa ong·ani gmin ia Horticulture College-ko nangchongmotenga ine janapatengon, ia college-ko Williamnagar-o kulina man·ahaode Garo Hills-ni chatro chatrirangba gipin biaprangona re·ange poraina nanggija biaptangon donge poraipana cholko man·gen aro ian gama ge·ani kamrangko namdapatna dakchakani ong·e, a·doko game ge·e man·gipa bosturangko bariatna dakchakani ong·gen ine PGSU parakataha.