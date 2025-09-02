Tuesday, September 2, 2025
spot_img
SALANTINI JANERA

Congress Bhavan mikkango BJP-ni jingjengataniko MPCC jegala

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

Share post:

spot_imgspot_img

SHILLONG: Bihar a·doko ‘Vote Adhikar Yatra’-ko ong·atanio, Congress dolni dilgipa Rahul Gandhi-ni agangipa kattarangko jegale, Bharatiya Janata Party (BJP)-ni Shillong songjinmao donggipa Congress Bhavan mikkango jingjengatanina Meghalaya Pradesh Congress Committee (MPCC) raken jegalatskaaha.

Prime Minister Narendra Modi-ni ma·gipako Rahul Gandhi, ong·gija kattarangchi ‘chonnikaha’ ine matnangenba BJP membor-rang, Congress dolni kosako jegalanirangko dakangahachim indiba BJP-ni iandake matnanganiko MPCC jegalatskaaha.

BJP-ni matnanganiko jegalatengon, ian BJP-ni ‘vote cha·uaniko’ dongnuna aro manderangko dilsretna gita Congress dolni kosako matnange mesokna dakmikanisan ong·aia ine MPCC-ni dilgiparang parakataha.

“India a·songni niam bidikko pe·e, BJP-ni dilgiparang, electoral roll-rangko tol·e taridapaha aro iandake Congress dolko matnangna jotton ka·aniara, an·tangtangni ong·gija kamrangko dongnuna aro manderangko dilsretna jotton ka·anisan ong·aia,” ine MPCC-ni dilgiparang parakataha.

Bengaluru songjinmani Mahadevapura-o jadokna voter roll-rangko sandirokanio, bang·en ong·gija dakanirangko, chong·motan mande saksani biming baditaba dam polling station-rango donganiko nikna man·aha ine adita salrangna skangsan Congress dol parakatahachim.

Bengaluru songjinmao Congress dolni sak 40 membor-rang, electoral roll-rangko sandirokanio, sak lak 6.5-mangoni sak 1,00,250-ni bimingrangko ong·gija dake segataniko aro mande saksani bimingkon baditaba dam polling station-rangko segataniko nikna man·ahachim.

Previous article
Purno A Sangma sagini chang 78-gipa atchiani salko gisik ra·a
spot_imgspot_img

Related articles

NATIONAL

National nuggets

BJP MLA’s brother arrested for ‘derogatory’ remarks against CM Yogi GORAKHPUR, Sep 1: Posting “derogatory” remarks against UP CM...
Business

Sensex jumps 555 points on value buying, strong GDP data

Mumbai, Sep 1: Benchmark BSE Sensex on Monday rebounded by nearly 555 points on value buying in IT,...
Business

SCO summit approves setting up of Development Bank

Tianjin (CHINA), Sep 1: Chinese Foreign Minister Wang Yi on Monday announced that the Shanghai Cooperation Organisation (SCO)...
Business

India FTA boosts business confidence, UK Parl told

London, Sep 1: The India-UK Free Trade Agreement (FTA) signed between Prime Ministers Narendra Modi and Keir Starmer...

Follow us

Stay connected with us on our social media platforms for latest news, updates and promotions.

About Us

The Shillong Times first appeared as a tabloid weekly on 10th August 1945 under the editorship of Late Sudhindra Bhusan Chaudhuri. In 1958 it was converted to a Daily. Owing to financial constraints, within six months it reverted back to a weekly.

Latest news

National nuggets

NATIONAL 0
BJP MLA’s brother arrested for ‘derogatory’ remarks against CM...

Sensex jumps 555 points on value buying, strong GDP data

Business 0
Mumbai, Sep 1: Benchmark BSE Sensex on Monday rebounded...

SCO summit approves setting up of Development Bank

Business 0
Tianjin (CHINA), Sep 1: Chinese Foreign Minister Wang Yi...
Load more

Popular news

National nuggets

NATIONAL 0
BJP MLA’s brother arrested for ‘derogatory’ remarks against CM...

Sensex jumps 555 points on value buying, strong GDP data

Business 0
Mumbai, Sep 1: Benchmark BSE Sensex on Monday rebounded...

SCO summit approves setting up of Development Bank

Business 0
Tianjin (CHINA), Sep 1: Chinese Foreign Minister Wang Yi...
Load more

© 2025 The Shillong Times. All Rights Reserved | Crafted with IndoAge