Congress Bhavan mikkango BJP-ni jingjengataniko MPCC jegala

SHILLONG: Bihar a·doko ‘Vote Adhikar Yatra’-ko ong·atanio, Congress dolni dilgipa Rahul Gandhi-ni agangipa kattarangko jegale, Bharatiya Janata Party (BJP)-ni Shillong songjinmao donggipa Congress Bhavan mikkango jingjengatanina Meghalaya Pradesh Congress Committee (MPCC) raken jegalatskaaha.
Prime Minister Narendra Modi-ni ma·gipako Rahul Gandhi, ong·gija kattarangchi ‘chonnikaha’ ine matnangenba BJP membor-rang, Congress dolni kosako jegalanirangko dakangahachim indiba BJP-ni iandake matnanganiko MPCC jegalatskaaha.
BJP-ni matnanganiko jegalatengon, ian BJP-ni ‘vote cha·uaniko’ dongnuna aro manderangko dilsretna gita Congress dolni kosako matnange mesokna dakmikanisan ong·aia ine MPCC-ni dilgiparang parakataha.
“India a·songni niam bidikko pe·e, BJP-ni dilgiparang, electoral roll-rangko tol·e taridapaha aro iandake Congress dolko matnangna jotton ka·aniara, an·tangtangni ong·gija kamrangko dongnuna aro manderangko dilsretna jotton ka·anisan ong·aia,” ine MPCC-ni dilgiparang parakataha.
Bengaluru songjinmani Mahadevapura-o jadokna voter roll-rangko sandirokanio, bang·en ong·gija dakanirangko, chong·motan mande saksani biming baditaba dam polling station-rango donganiko nikna man·aha ine adita salrangna skangsan Congress dol parakatahachim.
Bengaluru songjinmao Congress dolni sak 40 membor-rang, electoral roll-rangko sandirokanio, sak lak 6.5-mangoni sak 1,00,250-ni bimingrangko ong·gija dake segataniko aro mande saksani bimingkon baditaba dam polling station-rangko segataniko nikna man·ahachim.