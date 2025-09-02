Tuesday, September 2, 2025
SALANTINI JANERA

Purno A Sangma sagini chang 78-gipa atchiani salko gisik ra·a

By: U'IATTIMGIPAONI

TURA: Tura-ni gitcham MP aro Lok Sabha-ni gitcham Speaker Purno A·gitok Sangma-ni chang 78-gipa atchiani salko Sombar salo, gisik ra·e dingtangmancha Williamnagar-ni Rongrenggre Government Higher Secondary School-o jinma tom·bimonganiko ong·atangaha.

Ia tom·bimonganiko ong·atanio, National People’s Party (NPP)-ni bilsi 13 gapanikoba maniangjolaha aro ia tom·bimonganio dingtang dingtang biaprangoni NPP-ni dilgiparang aro membor-rang bak ra·angtokaha.

Jinma tom·bimonganiko ong·atna skang, dingtangmancha PA Sangma sagini janggi tangani aro kamrangko gisik ra·na gita PA Sangma Musuem-koba oprakaha aro ia museum-ko a·dokni Cabinet Minister aro Williamnagar-ni MLA Marcuise N Marak-ni jakchi kulie on·aha.

Jinma tom·bimonganiko ong·atanio, NPP-ni national president aro a·dokni Chief Minister Conrad K Sangma, jinmana aganprakengon, an·tangni pagipa Purno A·gitok Sangma-ni kamrangko gisik ra·atpilenba, ua kamtangko ka·anio dingtang dingtang ra·bianirangko chagrongna nanggenchimoba kamtangko aro bebera·atangko watgalgipa mande ong·jachim ine parakataha.

PA Sangma sagini niksamsoani gnang kamrangko ka·ani a·selsa da·alo NPP, salgro salaram jolrango mingsing minggamako man·engaha ine janapatengon, uni bebera·ani aro ka·donganichian ia party-ko dal·roroatna man·aha ine Sangma aganaha.

Pagipa sagini bimingni ortoko janapatengon, Purno bimingni ortoara ‘chu·sokgipa’ ine ong·a aro ua an·tangni biming gitan chu·soke janggiko tangaha ine Sangma aganaha.

Ia tom·bimonganio dongpae jinmana aganprakanggipa gipin manderangara, Arunachal Pradesh NPP-ni state president Thangwang Wangham, Rajya Sabha-ni MP WR Kharlukhi, a·dokni Deputy Chief Minister Sniawbhalang Dhar, Meghalaya Legislative Assembly-ni Speaker Thomas A Sangma, NPP-ni national working president James K Sangma aro gipinrang ong·a aro uamang pilakan, PA Sangma sagini janggi tangani aro uni kamrangna mittelpile aganangtokaha.

Ia tom·bimonganiko ong·atanio NPP-o napanggipa dingtang dingtang political party-ni membor-rangkoba party-ni dilgiparang rimchaksoaha aro uamangoni mitamrangara, Gambegre by-election-o Congress candidate ong·e susagipa Jingjang M Marak, ANVC-ni gitcham public secretary Vicky Rose N Sangma aro gipinrang ong·a.

East Garo Hills a·jao dingtang dingtang kal·susaanirango chu·sokgipa manderangnaba ia tom·anio, PA Sangma Achievers’ Award-ko on·e mande ra·pilskaaniko on·angaha aro PA Sangma sagiko gisik ra·ani bak gita aro uni kamrangna mittelpilskaani chin gita uni jikgipa Soradini K Sangma-naba mande ra·pilskaaniko dakangaha

