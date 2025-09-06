‘Education Scam’-ni bidingo kacharini rai on·aniko CBI nipiltaigen

SHILLONG: 2008 bilsio Education department-ni gita skigipani kamna ra·anio ong·gija dakgipa case-na a·dokni Cabinet Minister Ampareen Lyngdoh aro kamoni neng·takgipa sorkari official sakgni, chong·motan JD Sangma aro Ameka Lyngdoh-ko Meghalaya High Court-ni jakgitel watani ja·man, High Court-ni rai on·aniko Central Bureau of Investigation (CBI) name nipiltaina tik ka·angaha.
Koborko on·ani gitade, ia case-na a·dokni Cabinet Minister aro gitcham sorkari official sakgniko jakgitel watani bidingo ja·kurangko de·dapangkuchina CBI, Meghalaya High Court-na u·iatgen.
Ia mingsinggipa case-na matnanga man·gipa gitcham Education Minister aro da·o Health Minister ong·enggipa Ampareen Lyngdoh-ni kosako matnanganirangko Meghalaya High Court ra·galatani ja·man da·o CBI-ni gita iani bidingo Supreme Court-o dakgrikama dakgrikjawa, ian manderangni gisepo sing·anirang ong·katenga.
“High Court-ni rai on·aniko chinga Supreme Court-o dakgrikgenma dakgrikjawa, da·o dipet aganna man·kujaenga aro High Court-ni rai on·aniko dingtang dingtang officer-rang name nipiltaikugen. Ia pilakko dakani ja·mansa ainni gita ja·ku de·ani bidingo chanchianggen,” ine CBI-oni kobor on·timgiparang parakataha.
India a·songo, High Court-ni raiko Supreme Court-o ra·bipiltaina gita dongimin somoiara sal 90 ong·a ba High Court-ni raiko dakgrikna gita Special Leave Petition (SLP)-naba sal 60 donga ine nikna man·a.
High Court-ni rai on·aniko saoba Supreme Court-o ra·bitaigenchim ong·ode uamangba ia case-ko Supreme Court-o dakgrikkuaigen ine Ampareen Lyngdoh-ni legal counsel parakatskaahachim.