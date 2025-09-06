GH-o chang 64-gipa Teachers Day-ko manianga

TURA/AMPATI: India a·songni gipin biaprango gitan Tura-oba chang 64-gipa Teachers Day ba skigiparangni salko Sukrobar salo, District Auditorium-o maniangaha aro ia manianio, West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner Vibhor Aggarwal mongsonggipa sokgipa ong·e bak ra·angaha.
Ia manianio, Tura-ni Additional DSEL Ruby Z Das, Tura-ni SDSEO Bardy A Sangma aro dingtang dingtang official-rangba bak ra·angtokaha.
Ia skigiparangni salko manianio West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner, jinmana aganprakangengon, skigiparangni daitorangko aro gunrangko aganangenba, skigipa ong·aniara dingtang dingtang gadangrangoba ong·na man·aia ine parakataha.
Bi·sarangna skie on·anide ma·a paarangchi, nokdangonin a·bachenga ine janapatengon, jensalo bi·sa rama re·na aro ku·sik aganna man·aha, unon bi·sarangko skulrango watna a·bachenga aro unosa bi·sarangna skulrango skigiparangchi skie on·na a·bachengskaa ine DC parakataha.
Skigiparangni a·selsa mande a·gilsakni seng·aniko man·a ama ine janapatskaengon, a·doko lekka porani gadangko namdapatna nanganirang bang·en dongkuenga ine ua, skigiparangko rakbate kamrangko ka·angkuchina agan-ku·pattianirangko on·angaha.
Chatro chatrirangko mande ong·atna aro nama janggi tanganiko tangatna gita an·tangtangko on·kange kam ka·engani gimin DC, dingtangmancha skigiparangkoba mittelpilangaha.
Ia skigiparangni salko manianio, West Garo Hills a·jani dingtang dingtang skulrango skigipa sakbongana award-rangkoba on·angjolaha aro ia skigiparangara, Dalamgre LP School-ni Headmaster Sorash Marak, Anogre-o donggipa Perennial Upper Primary School-ni Headmistress Luckyrina A Sangma, Tura Public School-ni Scout Master Bikromjit A Sangma, Rongkon-o donggipa Baden Powell Memorial LP School-ni Guide Taringchi S Sangma aro Tura Christian Girls Higher Secondary School-ni Assistant Teacher Nishita Saha ong·a.
Ia salko manianio, Fr Jimberth K Marak aro Dore Meghania T Sangma-ni ring·mittelani, Niveditha Girls School-o poraigipa chatrirangni chrok mesaani aro Tura Public School-o poraienggipa chatro chatrirangni ring·mittelanikoba nikangna man·aha.
Indake Skigiparangni kamrangna mittelpilskana gita Sukrobar salo, South West Garo Hills a·jaoba chang 64-gipa Teachers Day ba skigiparangni salko nambee maniangaha.
Ia program-ko Ampati MFC-o ong·ataha aro ia salko manianio, South West Garo Hills a·jani skigipa sakgittamna dingtangmancha District Award-rangkoba on·angjolaha.
Award-rangko man·gipa manderangara, Nogorpara Deficit Secondary School-ni Headmaster Albinson Marak, Ampati Deficit UP School-ni Headmaster Carey Vinco Ch Marak aro Majherchar Girls Govt LP School-ni Head Teacher Sahanaj Begum ong·a.
Ia skigiparangni salko manianio, Rangsakona-ni MLA aro KVIB-ni Chairman Subir Marak, mongsonggipa sokgipa ong·e aganprakangengon, chadamberang bang·batan skigipani kamko ka·na namniktokja aro chol ong·teljaosa skigipani kamko ka·na draatako man·enga ine an·tangni suk ong·gijaniko parakangaha. Lekka pora on·aniko nambatatna gita skigiparangko mangrakbatatna nangengani giminba Marak aganangaha.
Ia tom·anio, South West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner Hema Nayak-ba jinmana aganprakengon, skigiparangko, mongsongbate songadam nokadamrango skie on·enggiparangko rakbee kam ka·engani gimin mittelpilangaha.
Ia salko manianio dongpae jinmana aganprakanggipa gipin manderangara, Ampati-ni DSEO Emphul Ch Marak, SDSEO Taposh Ch Marak, Betasing-ni BMC Senora N Sangma aro gipinrang ong·a.
Ia program-ko ong·atanio, dingtang dingtang skulrango poraienggipa chatro chatrirang, skigiparangko mande ra·pilskana gita gitrangko ring·e aro chrok mesae mesokangtokaha.
