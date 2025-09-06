Saturday, September 6, 2025
SALANTINI JANERA

GHADC-ni obostako namatna gita dolgittam agangrikchina BJP ku·pattia

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

SHILLONG: Garo Hills Autonomous District Council (GHADC)-o ong·enggipa obostarangko namatna man·na gita ma·mong sorkari, a·dok sorkari aro GHADC-ni gisepo asonge agangrikchina gita Bharatiya Janata Party (BJP) ku·pattianiko on·angaha.

Iani bidingo kobor ra·timgiparangna talataniko on·angengon, GHADC-o kam ka·giparangna ja 44-ni dormaharangko on·na man·jaengani gimin ia neng·nikaniko namatna gita ma·mong sorkari, a·dok sorkari aro GHADC-ni gisepo chanchirimna nangenga ine Sukrobar salo, BJP-ni state general secretary Wankitbok Pohshna aganaha.

GHADC-o ong·enggipa obostarangna ua an·tangba suk ong·gijaniko parakataha.

Meghalaya a·dokni autonomous district council (ADC)-rango kam ka·giparangna a·dok sorkari, dormaharangko on·e dakchakna parakatahachim indiba sorkarini iandake ja·ku de·aniko dingtang dingtang dolrang, ADC-rangna on·gimin bilko pe·ani gita ong·gen ine aganskatokengachim.

2008 bilsio Education department-ni gita skigipani kamna ra·anio ong·gija dakanina matnangako man·gipa a·dokni Cabinet Minister Ampareen Lyngdoh-ni case-ko Meghalaya High Court-ni bon·ate jakgitel watani bidingo sing·aninade ua mamingkoba aganna gita jechakskaaha.

