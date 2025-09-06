Saturday, September 6, 2025
SALANTINI JANERA

MPSC-ni officer ine tol·gipa mande saksako rim·a

By: U'IATTIMGIPAONI

SHILLONG: An·tangko Meghalaya Public Service Commission (MPSC)-o kam ka·gipa officer ine manderangna kam on·na tol·mikgipa mande saksako Sukrobar salo police-rang, Shillong songjinmani Meghalaya Secretariat sambaoniko rim·na man·aha.

Police-rangni u·iatani gitade, ia mandeni bimingara Meban Snaitang ong·achim aro batanggimin somoirango ua an·tangko MPSC-ni officer ine tol·enba bang·a manderangkon cha·bokahachim.

Ia mandeko rim·ani somoio police-rang, uni garioniko adita air gun-rang aro uni niam gri jakkalenggipa bosturangkoba man·aha ine u·iataha.

Police-rangni u·iatani gitade, ia mandeni gario VIP-rangni jakkalgipa siren-rangkoba chatachim aro uni ra·bitgipa air gun-rangko ua manderangko kenatna ra·bitachim.

Indake ong·engon, ia mandeni bidingo talbate ra·na gita police-rang, sing·sandianirangko dakengkua ine u·iataha.

