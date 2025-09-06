Saturday, September 6, 2025
spot_img
SALANTINI JANERA

NEHU Tura Campus-o kam ka·giparangna workshop-ko ong·atenga

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

Share post:

spot_imgspot_img

TURA: Rashtriya Karmayogi – Large Scale Jan Seva Program (RK-LSSJP)-ni ning·o North Eastern Hill University (NEHU) Tura Campus-ni skigiparangna aro gipin kamrangko ka·giparangnaba dingtangmancha Training workshop-ko ong·atenga.
Ia program-ko Bristibar salo, NEHU Tura Campus-ni Pro Vice Chancellor (In-charge) Prof Sujata Gurudev, NEHU Tura Campus-ni ning·o donggipa Management Department-ni Conference Room-o a·bachengate on·aha.
Ia program-ko ong·atanio, NEHU Tura Campus-ni PVC In-charge Prof Gurudev, jinmana aganprakengon, NEHU-o skie on·enggipa aro gipin kam ka·giparang, a·songko rikanio nambate dangdike on·na man·na gita iandakgipa workshop-rangko ong·atjringna nanga ine aganaha. Iandakgipa workshop-rangko ong·atanichi, kam ka·giparangni gisepo ku·mong nangrimani aro dangdike on·na skaniko ong·atgen ineba Prof Gurudev aganaha.
Ia program-ni bak gita September 4 tarikoni a·bachenge dingtang dingtang workshop-rangko skigiparangna aro gipin kam ka·giparangna ong·atenga aro ia program-ko September 12 tarikona ong·atanggen.
Ia workshop-o skie on·enggipa manderangara, Management Department-ni Associate Professor Dr Sunildro LS Akoijam aro NEHU Tura campus-ni Joint Registrar Laishram Shyam Kumar ong·enga.

Previous article
GHADC-o kam ka·giparangna sorkarini on·enggipa cholrangko ra·chakchina Rakkam didia
spot_imgspot_img

Related articles

SALANTINI JANERA

GHADC-o kam ka·giparangna sorkarini on·enggipa cholrangko ra·chakchina Rakkam didia

Opposition dolrang ‘politics kal·enga’ ine matnanga SHILLONG: Garo Hills Autonomous District Council (GHADC)-o kam ka·enggipa manderang, ja 44-ni dormaharangko...
NATIONAL

EAM Jaishankar meets Bhutan PM Tobgay, hails unique and time-tested ties

New Delhi, Sep 5: External Affairs Minister (EAM) S Jaishankar called on Bhutan Prime Minister Tshering Tobgay in...
NATIONAL

GST 2.0 has brought in rationalisation of rates; revenues will go up: Ex-chairman of GSTN

New Delhi, Sep 5: A simplified definition doing the rounds on the two chapters of Goods and Services...
NATIONAL

‘War didn’t finish on May 10, it continued for long’: Gen Upendra Dwivedi on Operation Sindoor

New Delhi, Sep 5: The Army Chief General Upendra Dwivedi on Friday released ‘Operation Sindoor: The Untold Story...

Follow us

Stay connected with us on our social media platforms for latest news, updates and promotions.

About Us

The Shillong Times first appeared as a tabloid weekly on 10th August 1945 under the editorship of Late Sudhindra Bhusan Chaudhuri. In 1958 it was converted to a Daily. Owing to financial constraints, within six months it reverted back to a weekly.

Latest news

GHADC-o kam ka·giparangna sorkarini on·enggipa cholrangko ra·chakchina Rakkam didia

SALANTINI JANERA 0
Opposition dolrang ‘politics kal·enga’ ine matnanga SHILLONG: Garo Hills Autonomous...

EAM Jaishankar meets Bhutan PM Tobgay, hails unique and time-tested ties

NATIONAL 0
New Delhi, Sep 5: External Affairs Minister (EAM) S...

GST 2.0 has brought in rationalisation of rates; revenues will go up: Ex-chairman of GSTN

NATIONAL 0
New Delhi, Sep 5: A simplified definition doing the...
Load more

Popular news

GHADC-o kam ka·giparangna sorkarini on·enggipa cholrangko ra·chakchina Rakkam didia

SALANTINI JANERA 0
Opposition dolrang ‘politics kal·enga’ ine matnanga SHILLONG: Garo Hills Autonomous...

EAM Jaishankar meets Bhutan PM Tobgay, hails unique and time-tested ties

NATIONAL 0
New Delhi, Sep 5: External Affairs Minister (EAM) S...

GST 2.0 has brought in rationalisation of rates; revenues will go up: Ex-chairman of GSTN

NATIONAL 0
New Delhi, Sep 5: A simplified definition doing the...
Load more

© 2025 The Shillong Times. All Rights Reserved | Crafted with IndoAge