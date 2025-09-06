NEHU Tura Campus-o kam ka·giparangna workshop-ko ong·atenga

TURA: Rashtriya Karmayogi – Large Scale Jan Seva Program (RK-LSSJP)-ni ning·o North Eastern Hill University (NEHU) Tura Campus-ni skigiparangna aro gipin kamrangko ka·giparangnaba dingtangmancha Training workshop-ko ong·atenga.
Ia program-ko Bristibar salo, NEHU Tura Campus-ni Pro Vice Chancellor (In-charge) Prof Sujata Gurudev, NEHU Tura Campus-ni ning·o donggipa Management Department-ni Conference Room-o a·bachengate on·aha.
Ia program-ko ong·atanio, NEHU Tura Campus-ni PVC In-charge Prof Gurudev, jinmana aganprakengon, NEHU-o skie on·enggipa aro gipin kam ka·giparang, a·songko rikanio nambate dangdike on·na man·na gita iandakgipa workshop-rangko ong·atjringna nanga ine aganaha. Iandakgipa workshop-rangko ong·atanichi, kam ka·giparangni gisepo ku·mong nangrimani aro dangdike on·na skaniko ong·atgen ineba Prof Gurudev aganaha.
Ia program-ni bak gita September 4 tarikoni a·bachenge dingtang dingtang workshop-rangko skigiparangna aro gipin kam ka·giparangna ong·atenga aro ia program-ko September 12 tarikona ong·atanggen.
Ia workshop-o skie on·enggipa manderangara, Management Department-ni Associate Professor Dr Sunildro LS Akoijam aro NEHU Tura campus-ni Joint Registrar Laishram Shyam Kumar ong·enga.
