Saturday, September 6, 2025
spot_img
SALANTINI JANERA

WGH-o pekatgipa samrang baksa sam 3-ko rim·a

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

Share post:

spot_imgspot_img

TURA: West Garo Hills a·jao pekatgipa samrang baksa mande sakgittamko West Garo Hills a·jani police-rang rim·na man·aha.
Police-rangni u·iatani gitade, pekatgipa samrangko badingenggipa manderangni bidingo koborko man·soenba Phulbari Police Station-ni police-rang, Phulbari jolo donggipa Shyamding songni saksa Khaibar Ali minggipa mandeni nokko Sukrobar pring 6:00 bajimango chadrapeaha. Ia nokoniko am·sandion, noko donggipa almirah-oniko heroin ong·na nanga ine chanchichipenggipa rimitgipa powder-rangko ge 85 vial-rango man·aha aro unbaksana taridapgipa gas cylinder-onikoba sabon box-o chipe dongipa powder-rangko man·aha.
Ia nokoniko police-rang, gong 1,96,601 tangkarang, adita sonani gandingrang, mobile phone ge 2 aro bangbanggipa vial ge 134-koba man·aha.
Heroin samrangko toe nion, ia samrangni jreania gram 30.58 ong·a ine nikna man·aha.
Ia samrangko man·ani ja·man police-rang, nok nokgipa Khaibar Ali baksana bilsi 20 ong·gipa Nur Zaman aro Khaibar Ali-ni bilsi 45 ong·gipa Moriom Bibi-koba rim·aha.

Previous article
NEHU Tura Campus-o kam ka·giparangna workshop-ko ong·atenga
spot_imgspot_img

Related articles

SALANTINI JANERA

NEHU Tura Campus-o kam ka·giparangna workshop-ko ong·atenga

TURA: Rashtriya Karmayogi – Large Scale Jan Seva Program (RK-LSSJP)-ni ning·o North Eastern Hill University (NEHU) Tura Campus-ni...
SALANTINI JANERA

GHADC-o kam ka·giparangna sorkarini on·enggipa cholrangko ra·chakchina Rakkam didia

Opposition dolrang ‘politics kal·enga’ ine matnanga SHILLONG: Garo Hills Autonomous District Council (GHADC)-o kam ka·enggipa manderang, ja 44-ni dormaharangko...
NATIONAL

EAM Jaishankar meets Bhutan PM Tobgay, hails unique and time-tested ties

New Delhi, Sep 5: External Affairs Minister (EAM) S Jaishankar called on Bhutan Prime Minister Tshering Tobgay in...
NATIONAL

GST 2.0 has brought in rationalisation of rates; revenues will go up: Ex-chairman of GSTN

New Delhi, Sep 5: A simplified definition doing the rounds on the two chapters of Goods and Services...

Follow us

Stay connected with us on our social media platforms for latest news, updates and promotions.

About Us

The Shillong Times first appeared as a tabloid weekly on 10th August 1945 under the editorship of Late Sudhindra Bhusan Chaudhuri. In 1958 it was converted to a Daily. Owing to financial constraints, within six months it reverted back to a weekly.

Latest news

NEHU Tura Campus-o kam ka·giparangna workshop-ko ong·atenga

SALANTINI JANERA 0
TURA: Rashtriya Karmayogi – Large Scale Jan Seva Program...

GHADC-o kam ka·giparangna sorkarini on·enggipa cholrangko ra·chakchina Rakkam didia

SALANTINI JANERA 0
Opposition dolrang ‘politics kal·enga’ ine matnanga SHILLONG: Garo Hills Autonomous...

EAM Jaishankar meets Bhutan PM Tobgay, hails unique and time-tested ties

NATIONAL 0
New Delhi, Sep 5: External Affairs Minister (EAM) S...
Load more

Popular news

NEHU Tura Campus-o kam ka·giparangna workshop-ko ong·atenga

SALANTINI JANERA 0
TURA: Rashtriya Karmayogi – Large Scale Jan Seva Program...

GHADC-o kam ka·giparangna sorkarini on·enggipa cholrangko ra·chakchina Rakkam didia

SALANTINI JANERA 0
Opposition dolrang ‘politics kal·enga’ ine matnanga SHILLONG: Garo Hills Autonomous...

EAM Jaishankar meets Bhutan PM Tobgay, hails unique and time-tested ties

NATIONAL 0
New Delhi, Sep 5: External Affairs Minister (EAM) S...
Load more

© 2025 The Shillong Times. All Rights Reserved | Crafted with IndoAge