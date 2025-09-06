WGH-o pekatgipa samrang baksa sam 3-ko rim·a

TURA: West Garo Hills a·jao pekatgipa samrang baksa mande sakgittamko West Garo Hills a·jani police-rang rim·na man·aha.
Police-rangni u·iatani gitade, pekatgipa samrangko badingenggipa manderangni bidingo koborko man·soenba Phulbari Police Station-ni police-rang, Phulbari jolo donggipa Shyamding songni saksa Khaibar Ali minggipa mandeni nokko Sukrobar pring 6:00 bajimango chadrapeaha. Ia nokoniko am·sandion, noko donggipa almirah-oniko heroin ong·na nanga ine chanchichipenggipa rimitgipa powder-rangko ge 85 vial-rango man·aha aro unbaksana taridapgipa gas cylinder-onikoba sabon box-o chipe dongipa powder-rangko man·aha.
Ia nokoniko police-rang, gong 1,96,601 tangkarang, adita sonani gandingrang, mobile phone ge 2 aro bangbanggipa vial ge 134-koba man·aha.
Heroin samrangko toe nion, ia samrangni jreania gram 30.58 ong·a ine nikna man·aha.
Ia samrangko man·ani ja·man police-rang, nok nokgipa Khaibar Ali baksana bilsi 20 ong·gipa Nur Zaman aro Khaibar Ali-ni bilsi 45 ong·gipa Moriom Bibi-koba rim·aha.
