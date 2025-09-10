Wednesday, September 10, 2025
SALANTINI JANERA

ADC-rangna sorkarini dormaha on·na tik ka·aniko Opposition memborrang jegalgrima

By: U'IATTIMGIPAONI

SHILLONG: Meghalaya a·dokni damgittam Autonomous District Council (ADC)-rango kam ka·giparangna a·dok sorkarini dormaha on·na tik ka·aniko Mongolbar salo Opposition dolrang raken jegalgrimtokaha aro Indian Constitution-ni badia niamo ADC-rangna dormahako on·na tik ka·aha ine sing·doangtokaha.

Iandake ADC-rango kam ka·giparangna dormahako on·aniara District Council-rangna on·gimin jakgitelaniko bilgriatani gita ong·gen aro Sixth Schedule-ni ning·o on·gimin bilrangko pe·ani gita ong·gen ineba Opposition membor-rang mikrakataniko on·angaha.

Iani bidingo Voice of the People’s Party (VPP)-ni president aro Nongkrem-ni MLA Ardent M Basaiawmoit, Assembly-ni Autumn Session-o chanchirimaniko a·bachengatengon, ADC-rangna dormahako on·na gita sorkarini parakataniara manderangko gisik saataha aro sorkarini dongnugipa miksonganirangko sing·dona draataniko man·aha ine parakataha.

ADC-rangna dormahako on·e dakchakaniko name nikgenchimoba ian ADC-rangna on·gimin bilrangko sorkarini ra·sekna jotton ka·aniko mesokani ong·enga ineba Basaiawmoit aganaha.

Batanggimin somoirango ia apsan sorkarian, KHADC, GHADC aro JHADC-ni nangan somoirango dakchakanirangko on·na jechakaha indiba da·o rang·gitik ADC-rango kam ka·giparangna dormahako on·na parakatskaaha ineba VPP MLA aganaha.

Meghalaya sorkariko chalaianio tangka paisani gita neng·nikanirangko man·engon bani tangkarangchi ADC-rango kam ka·giparangna sorkari, dormaharangko on·skana miksongenga ine Basaiawmoit sing·doangaha.

Iani bidingo Opposition dolni dilgipa Mukul Sangma-ba an·tangni chanchianiko janapatengon, ADC-rangna sorkarini dormaha on·na tik ka·aniara niamo gita ong·jaenga ine matnangataha.

Sixth Schedule-ni Para 13-ni gimin janapatengon, district council-rangna dingtangmancha daitorangko ia niamo on·aha aro District Council-ko chalaianio a·dok sorkari jak on·pana jotton ka·anide a·songni niam bidikko pe·ani gita ong·gen ine Sangma aganaha.

2004 bilsio ma·mong sorkari, a·dok sorkari aro pilak political dolrang, a·songni gitcham Union Minister Rajnath Singh mikkangi tax settlement agreement-ko dakaniara ADC-rangko bilgriatna ong·ja indiba bilakbatatnasa ong·achim ineba Sangma aganaha.

Batanggimin somoirango primary education-ko ADC-rangoniko a·dok sorkari ra·sekaha ine janapatengon, iandake district council-rangna dormaha on·mika dake ADC-rangni bilko ra·sekanichi ja·mano ADC-rang bon·chipnaba gnang ine Opposition dolni dilgipa mikrakataniko on·angaha.

spot_imgspot_img

