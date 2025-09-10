M’laya a·doko 67,500 sorkari kamrang chu·ongjaenga: CM

Career Counselling-rangko ong·atna nangenga ine agana
SHILLONG: Meghalaya a·doko 67,500-mangni gita sorkari kamrang chu·ongjaenga ine Mongolbar salo, a·dokni Chief Minister Conrad K Sangma parakatenba, chadamberangna janggi tangani cholrangko on·na gita career counseling-rangko ong·atangkuna parakataha.
Mongolbar salo, Autumn Session-ni question hour-o sing·anirangna aganchakaniko on·angengon, bilsiprako sak 70,000-mangni gita chadamberang, kamrangko ka·na re·baenga indiba sak 2000-oni sak 2500-mangni gitasan sorkarini kamrangko on·na man·enga aro bangkinade kamrangko tikatna man·jaenga ine Chief Minister parakataha.
Sorkarini dingtang dingtang department-rango bangbang ong·e dongenggipa 7000 kamrangko gapatna gita kamrangko ka·enga ineba Sangma aganaha.
Iandake chadamberangna sorkarini kamrangko tikatna man·jaengani gimin cholrangko janapatengon, career counseling program-rangko ong·atanian chadamberangna janggi tangani cholrangko on·anio nambatgipa chol ong·gen ine Chief Minister parakataha.
Chief Minister-ni parakatani gitade, a·dokni chadamberangna janggi tangani cholrangko on·na gita sorkarini ra·gatgipa Meghalaya State Skill Development Society (MSSDS)-ni ning·o dam 34 centre-rang, a·dokni dingtang dingtang biaprango donga aro ia centre-rango, defence, banking, engineering aro uandakgipa kamrangko man·chape ming 25 kamrangni gimin skie on·na gita train ka·ako man·gipa counsellor-rangko donataha.
Ia ja·kuko de·ani miksonganiara sorkarini kamrangosan ong·aigija private company-rangoba chadamberangna kamrangko skie on·anian ong·enga ineba Sangma aganaha.
Ia ja·ku de·aniko Opposition dolni dilgipa Mukul Sangma-ba mittelpilangengon, a·dokni chadamberangna defence aro sipai dol gita dakgipa kamrango cholrangko on·china sorkariko didiangskaaha.
Tourism-ni kamrango janggi tangani cholrangko janapatskaengon, five star hotel-ni kamrang, driver-rang aro gipin kam ka·giparangko man·chape ge 54,000-mangni gita kamrangko nakatate on·na ka·dongenga ine Chief Minister parakataha.