SALANTINI JANERA

Ampati Engineering College-ko matchotchipkujaenganina Mukul matnanga

By: U'IATTIMGIPAONI

SHILLONG: Ampati Engineering College-ko matchotchipkujaengani gimin Opposition dolni dilgipa Mukul Sangma an·tangni suk ong·gijaniko parakatenba, ia engineering college-ko bilsisni ong·pile ja·manchakataniara Meghalaya a·dokna kratcha·na nanganiko ra·baa ine sorkariko matnangataha.

Gipin biaprangona re·ange dilgiparang, maiba dakchakanirangko bi·on, Meghalaya a·doko badita dam engineering college donga ine sing·ode a·dokna namen nitogijaniko ong·ata ineba ua aganaha.

Meghalaya a·dokni chadamberang, iandakgipa professional course-rangko dakna sikengmitingo a·dok sorkari mongsonggipa institute-rangkon on·na man·ja ong·ode chadamberangna namen dukni ong·a ineba ua aganaha.

Andhra Pradesh a·dok gita dakgipa biaprangode namnamgipa institute-rangko kulie da·o Boston aro dingtang dingtang biaprango kam ka·giparangko watatna man·engaha ine toe janapatengon, Ampati aro Shillong engineering college-rang baksana Architecture & Urban Planning College-ko matchotatna gita rakbate kamko ka·china Opposition dolni dilgipa, a·dok sorkariko didiangaha.

Iani bidingo jera ra·grikanirangna aganchakaniko on·angskaengon, dingtang dingtang a·selrangchi Ampati Engineering College matchotna man·chipkujaenga aro da·o dipet kamrang 25 percent-ni gitasan matchote gong kror 15 tangkarang koros ong·aha ine a·dokni Education Minister Rakkam A Sangma parakataha.

Sangma-ni aganani gitade, ia college-na changgittam ma changbrina biapko bodolani a·sel aro contractor-ni kamrang ka·sinani a·selba ia college-ko rikani namen ka·sinaha.

Kamrangko August jaon a·bachengtaienba ta·raken matchotatna gita contractor ku·rachakaniko on·aha ineba ua aganaha.

Ampati-ni MLA Miani D Shira-ba ia engineering college-ko matchotchipkujaengani gimin sing·doatengon, kamrang ja·manchakroroahaode ja·mano korosrangba barirorongani cholrang donga ine jajrengchakaniko parakaha. Ia college-ona dakanggipa ramani bidingo Shira-ni sing·anina aganchakaniko on·angskaengon, ia college-ona ramako sorkari tarigen ine Education Minister ku·rachakaniko on·angaha.

Kam ka·giparang chu·ongjaengani a·sel medical college-rangko kulianio neng·nikaniko man·enga: Sorkari
GHADC-ni obostako namatna EC, sub-committee baksa tom·e chanchirima
