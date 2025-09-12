GHADC-ni obostako namatna EC, sub-committee baksa tom·e chanchirima

Garo Hills Autonomous District Council (GHADC)-o kam ka·enggiparangna ja 44-ni dormaharangko on·na man·kujaengani a·sel neng·nikanirangko chagrongna nangengani gimin aro District Council-o kam ka·enggiparangna dormaharangko on·e sorkarini dakchakanirangko on·na tik ka·enggipani bidingo chanchirimna gita Bristibar salo, GHADC-ni Executive Committee (EC), a·dok sorkarini songe on·gipa sub-committee baksa Tura-ni Circuit House-o tom·aniko ong·atangaha.
Ia tom·aniko West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner aro sub-committee-ni convenor Vibhor Aggarwal dilangaha aro tom·anio, GHADC-ni Executive Committee-ko dilgiparang aro sub-committee-ni membor-rangba dongpae bak ra·angaha.
GHADC-o tangka paisani gita neng·nikanirangko chel·chakna sorkarini on·enggipa dakchakanirangko ra·na cholrangko sandina, district council-ko nambate chalaina man·na gita ku·pattianirangko on·na aro district council-o kam ka·enggiparangna dormaha on·aniko nirokna principal secretary-ni gadango sorkarini songe on·gipa officer-ko ra·chakna man·ama man·jawa, iarangko nipilana gita sorkari, ia sub-committee-ko songe on·aha.
Ia tom·anio GHADC-ni Chief Executive Membor Albinush Marak, Deputy CEM Nikman Ch Marak aro EC-ni gipin membor-rangba an·tangtangni nangnikanirangko aganangengon, GHADC-o kam ka·giparangna ja 44-ni dormaharangko on·ani aro mikkangchi GHADC-ko tangka paisani gita nambate chalaina nangnikanirangko parakangaha.
Ia sub-committee-ko sal 45-ni gisepon, dingtang dingtang dolrang baksa agangrike sorkarina report-ko on·china ge·etmanahani gimin nangchakegipa dolrang aro GHADC-o kam ka·giparang pilak baksa agangrikchengesa nanga gita ja·kurangko de·na ku·rachakaniko on·angaha.
Ia sub-committee da·o gipin MDC-rang, gazetted officer-rang aro council-ni non-gazetted staff-rang baksaba agangrikna gita tom·anirangko ong·atangkuna miksongenga.
Ia sub-committee-o district administration-ni official-rang baksana toromko dilgiparang aro gipin dilgiparangkoba bak ong·ataha.
GHADC-ni obostako namatna EC, sub-committee baksa tom·e chanchirima
