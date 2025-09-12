Kam ka·giparang chu·ongjaengani a·sel medical college-rangko kulianio neng·nikaniko man·enga: Sorkari

SHILLONG: Kam ka·giparang, mongsongbate specialist doctor-rangko chu·onga gita man·kujaengani a·selan Shillong aro Tura Medical College & Hospital-ko kulianio sorkari neng·nikanirangko chagrongna nangenga ine u·iataha.
Tura Medical College & Hospital-ko Public-Private Partnership (PPP) mode-o chalaina sorkarini tik ka·engani gimin Assembly-ni Autumn Session-o jera ra·grikanirangna aganchakaniko on·angengon, Tura Medical College-ko maini gimin sorkari, PPP mode-o chalaina nangengachim, uarangni bidingo a·dokni Health & Family Welfare Minister Ampareen Lyngdoh, talataniko on·angaha.
Tura Medical College & Hospital-ko chalaianio a·dok sorkarian mongsonggipa bak ong·aigen ine talataniko on·angengon, dam 50 seat donggipa medical college-nan sorkari, sak 97 skigiparangkode nangaia aro Tura-de chel·batani gimin kam ka·giparangko ra·anio neng·nikanirangko man·batenga ine Health Minister aganenba, iani bidingo maiba nambata cholrang donggenchimode ku·pattianirangko on·china didiangaha.
Lyngdoh-ni aganani gitade, Tura Medical College-o kam ka·na gita da·o kam ka·soenggipa doctor-rangkoba sorkari sing·e niahachim aro uamangoni sak 20 doctor-rang, jeonin mitamrangde kam ka·na gita qualify-ba ong·paja, uamangsan ia medical college-o kam ka·na kusi ong·aniko parakaha.
“Chinga sak 100 chatro chatrirangko ra·a ong·ode, skigiparangkoba sak 100 nangaigen,” ine Health Minister talataniko on·angaha.
Tura Medical College-ko sorkari PPP mode-o chalaigenchimoba nokrang aro a·arangde a·dok sorkarinian ong·aigen ine janapatskaengon, ia medical college-o dam 80 seat-rangde state quota-o aro dam 43 seat-rangsan management quota-o ong·aigen ine Lyngdoh parakataha.
PPP mode-o chalaigenchimode chatro chatrirang, MBBS course-ko poraina gong lak 50-oni gong krorsamangni gita fee-rangko gamna nanggen ine kenchaktokengani gimin janapatengon, da·o dipet fee-rangni giminde sorkari tikan ka·srangkuja ine Health Minister parakataha.
Iani bidingo a·dokni Chief Minister Conrad K Sangma-ba aganchakaniko on·angengon, a·dokni bang·a health centre-rangon kam ka·giparang chu·ongjaengani gimin medical college-rangko chalaianio neng·nikanirangko man·enga ine parakataha.
Shillong medical college-o sak 150 chatro chatrirangko rimnapna a·dok sorkari nangnikgenchimoba Natinal Medical Commission (NMC), dam 50 seat-nasan ra·chakaiaha indiomangba Shillong Medical College & Hospital-ko chalaianio sorkari neng·nikanirangko man·engkua ine Chief Minister aganaha.
Medical college-rango poraiani fee-rangko janapatskaengon, seat-rangoni 63 percent seat-rangde sorkarini quota-o ong·engani gimin sorkarini quota-o poraigipa chatro chatrirangde bilsio gong 30,000-kosan gamna nangaigen aro ian Tura Medical College-naba apsan ong·gen ine Chief Minister parakataha.
Iana skang, Opposition dolni dilgipa Mukul Sangma, Tura Medical College-ko PPP mode-o chalaina miksongengani gimin sorkariko sing·doangengon, Tura-o sorkarini medical college-ko kuliosa a·dokde namgnirangko man·gen ine parakataha.
“Tura-ona private company-rangko rimbaanide chonbegipa pokkriona dal·begipa timi na·tokko ra·baani gitasa ong·aigen maina private company-rangde ka·sachake kamko ka·giparang ong·ja indiba man·gnina kam ka·giparangsa,” ine Sangma aganaha.