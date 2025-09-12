Mendipathar College-ko chalaianio bang·en niamrangko ja·rikja ine matnanga

MENDIPATHAR: North Garo Hills a·jani bilsi 50 batgipa Mendipathar College-na kamrangko seokanio mikkang niteanirang donga ine Tura-oni saksa social activist Cherian Momin parakatani ja·man ia college-ko chalaianio bang·en niamrangko ja·rikja ine jolo songdongenggipa mitam manderangba matnangataha.
Ia Mendipathar College-ko chalaiani bidingo Charansing Marak minggipa mande RTI ka·e sing·sandion, ia college-ko chalaianio bang·en niamrangko ja·rikja ine ma·sina man·aha.
Marak-ni u·iatani gitade, ia college-ni gitcham principal, kamoni neng·takangani ja·man Mothis Sangma minggipa mande principal-ni kamko jako ra·rika intalan batanggimin bilsignini gisepo bang·en ong·gija dakanirangko ia college-o nikna man·aha.
Ia college-ni gitcham Governing Body (GB), 2022 bilsini September jaon bon·ahani gimin iani ja·man ia college-ko chalaianio badita koros ong·aha, uko Marak, RTI ka·e am·sandion, Governing Body dongjamiting somoion ia college-ko chalaigiparang gong lak 39 batpile koros ka·aha ine ma·sina man·aha.
“Ia college-ko bilsigni batpile governing body gri chalaiaha aro re·anggipa bilsiosan Mendipathar MLA Marthon J Sangma-ko president dake gital GB-ko songaha. Iana skang ia college-ko chalaianio bang·en niam pe·anirangko nikna man·aha aro iarangni bidingo anga ia bilsini June jao, Higher & Technical Education-ni Director-na badi ka·e sedoatahachim indiba da·alonan ia college-ni kosako maming ja·kurangko de·chipkujaenga,” ine Charansing parakataha.
Mendipathar College-ni da·o principal ong·enggipa Mothis Sangma-ko college-ni GB dongkujamitingo kamo ra·ani giminba ua sing·doataha.
“College-ni gital principal-ko kamo ra·anioba chanchichipna nanganirang ong·katenga maina gitcham GB-ko bon·ataoni jagnini ja·man 2022 bilsini November jao gital principal-ko ra·na interview-ko tik ka·aha. Niam gitade principal-ko ra·aniba selection committee gita GB-ni daitosa ong·achim indide maikai ua an·tangko principal songna man·aha aro maikai indakgipa kamrangko sorkari nikja dake dongna man·a?” ine Charansing sing·doataha.
GB dongjamiting somoio principal-ni tangka paisarangko koros ka·anina sing·doatengon, ia kamrangko niamni a·palosa dakahani gimin DHTE, iarangni gimin sandirokna nangchongmota ine Charansing aganaha.
“Administration-ni korosrangna agrede GB-ni ra·chakani gri tangka paisarangko koros ka·na gita principal-o bil dongja indiba ua GB dongkujamitingon gong lak 39 tangkarangko koros ka·aha,” ine ua aganaha.
Mendipathar College-ko chalaianio bang·en niamrangko ja·rikja ine matnanga
