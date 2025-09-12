Friday, September 12, 2025
SALANTINI JANERA

Rajabala skul principal-ni matnanganiko jegala, principal-ni kosako FIR ka·pangpila

By: U'IATTIMGIPAONI

TURA: Skulni Managing Committee (SMC)-ko songna gita lekka gipoko soi ka·draata ine FIR ka·ako man·gipa Rajabala-ni Rofiat Zaman, an·tangni kosako matnanganiko jegalatenba., Rajabala Higher Secondary School-ni principal Biswajit Hajong-ni kosako FIR ka·pangpilaha.

Rajabala Higher Secondary School-ni School Managing Committee (SMC)-ko songna gita Rajabala Police Station-ni ning·o donggipa Namabila songni Rofiat Zaman minggipa mande saksa, skulni principal Biswajit Hajong-ko lekka gipoko soi ka·draataha ine iana skangsan, Rajabala Police Station-ni officer-in-charge-na badi ka·doangahachim.

Hajong-ni FIR-o janapani gitade, ia a·sel ong·ani re·anggipa September 2 tarikon ong·ahachim indiba ua September-ni 5 tarikosa FIR ka·skaahachim.

An·tangni kosako matnange FIR ka·aniko Rofiat Zaman jegalatskaengon, ua an·tangni depantena Guardianship certificate on·china bi·on, gong 25,000 tangkako on·china gita skulni principal, uoniko dabiaha indiba ua ia tangkako on·na jechakahani giminsa uni kosako FIR ka·aha ine parakataha.

Zaman-ni parakatani gitade, Hajong-ni aganatahani gimin ua September 2 tarik pringo, depantegipani Guardianship certificate-ko ra·na principal-ni office-ona re·angon, ua uoniko gong 25,000 tangkako on·china dabiaha indiba ua tangkako on·na jechakon, uni kosako FIR ka·skaaha.

Skulni principal Biswajit Hajong-ni kosako Zaman-ba, re·anggipa September-ni 6 tarikon Rajabala Police Station-o FIR ka·pangpilaha indiba iani bidingo ua mijal Bristibar salosa kobor ra·timgiparangna u·iataha.

