Friday, September 12, 2025
SALANTINI JANERA

Raksamgre jolrango niam gri ro·ong quarry, saw mill-rangko chalaienga ine badi ka·a

By: U'IATTIMGIPAONI

TURA: West Garo Hills a·jani Raksamgre Civil Sub-Division ning·o donggipa Medhipara jolrango, niam gri ro·ong quarry aro saw mill-rangko chalaienga ine Raksamgre aro Pedaldoba-ni dingtang dingtang dolrang, West Garo Hills a·jani Superintendent of Police (SP)-na badi ka·doangaha.

NGO-rangni SP-na badi ka·e sedoatanio janapatani gitade, Raksamgre sub-division-ni ning·o donggipa Motapara, Medipara, Borogobal aro Besorkona songrango niam gri ro·ong bikotani karkana, bol ratani karkana aro ro·ong jetani karkanarangko chalaiengani a·selan ia jolrango buring bolgrimrangni porongrong ong·aniko nikna man·engaha aro ian samtangtango ong·telaigiparangnaba nangchakeaniko ra·baenga.

“Ia jolrango iandake ro·ong quarry aro bol ratani karkanarangko chalaiengani a·selan bol wa·arang aro ro·ongrang gimaroroangeng, samtangtango ong·telaigiparangna nangchakeaniko ra·baenga. Ia songrango donggipa manderangni aganani gitade, iandake bol wa·a aro ro·ongrangko bikotengani a·selan samtangtango ong·telaigiparangna nangchakeaniko ra·baenga aro ia jolrango da·o ding·aniba batroroengaha,” ine Raksamgre aro Pedaldoba-ni NGO-rang parakataha.

Bol wa·arang dongangjaengahani a·selan samtangtango ong·telaigiparangna nangchakeaniko ra·baenga ine janapatengon, badiaba bilsirangode ong·rongana bate ding·batenga aro badiaba bilsirangode chaktopilgija sin·anirangko chakna nangskaenga ine NGO-rang parakataha.

Ia jolrango niam gri ro·ongrangko bikotengani a·sel aro bol wa·arangko den·angani a·selan Tikrikilla aro Bhaitbari songrango bilsi gimik jokgipa chiring chibisikrang da·ode tipchangtokskaengaha ineba NGO-rang parakataha.

Samtangtango ong·telaigiparangko chel·chakna aro ia jolrango songdongenggipa manderangni namgnina, ia jolrango niam gri chalaienggipa ro·ong quarry aro saw mill-rangko sandie chipatchina gitaba NGO-rang, West Garo Hills a·jani SP-ko didiataha.

